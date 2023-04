Csendes kilépés: azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk?

Régi mondás, hogy az amerikaiak azért élnek, hogy dolgozzanak, az európaiak viszont azért dolgoznak, hogy éljenek. Számos európai országban törvény tiltja, hogy a munkáltató a hivatalos munkaidőn túl keresse munkavállalóit, ha mégis megteszi, akkor büntethetővé válik. A munkahét óraszáma is jóval kevesebb, mint az óceán túlpartján, megszokott a munka közbeni kávézás vagy a hosszú ebédidő. Ezzel szemben Amerikában a pandémia előtt teljesen normálisnak számított az akár hatvan-nyolcvan órás munkahét is, sőt a szilícium-völgyi programozók és marketingszakemberek néhány évvel ezelőtt még arról beszéltek a közösségi médiában, mennyire szeretnek folyamatosan a neten lógni és azonnal válaszolni bármilyen e-mailre. A Coviddal azonban a helyzet megváltozott, mára az amerikaiak között is elterjedt az úgynevezett csendes kilépés.

A csendes kilépéshez vezető út egyik gyakori építőköve a folyamatosan növekvő terhelés azonos juttatások mellett. Fotó: Pixabay

A fogalmat először tavaly nyáron használta Zaid Khan a TikTokon, kijelentve, hogy a csendes kilépés remek lehetőség munkája megtartására, de a munka és a magánélet egyensúlyát sem veszélyezteti, mivel nem vesz részt az úgynevezett hustle culture-ben (nehezen lefordítható angol kifejezés, szó szerint sietős vagy lökdösődő kultúrát jelent, a kötelező feladatokon túli, lelkes munkavégzésre utal).

A csendes kilépés ugyanakkor nem újdonság. A Gallup 2000-ben indított felmérése szerint az amerikaiak tizenhárom-húsz százaléka vált az elmúlt húsz évben érdektelenné saját feladatai iránt.

Először a 2008-as gazdasági válság rengette meg a munkába vetett hitet, majd az elmúlt években a pandémia, az energiaválság és legutóbb a bankválság. HR-szakértők és orvosok szerint ma a mentális egészség azért is számít központi témának, mivel egyre többen küzdenek munkahelyi problémákkal.

Erre válaszul 2020-ban felmondási hullám kezdődött a tengerentúlon, amely során áprilistól novemberig megduplázódott a munkájukat otthagyó emberek száma. Összesen 71,6 millió amerikai mondott fel 2022-ig. A Pew Research szerint a fő okként mindannyian a fejlődés, az előrelépés, illetve a megbecsülés hiányát jelölték meg. Európában némileg más volt a helyzet, de Képes Judit HR-szakértő szerint a pandémia okozta megemelkedett stressz-szint mindenhol jellemző, hiszen számos munkahely megszűnt a cégek csődhelyzete vagy leépítési nehézségei miatt. A kirúgott kollégákat a cégek a megmaradt munkavállalókkal pótolták, akikre így több feladat hárul.