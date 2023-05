Elveszett puskapor: sikeres volt-e a sümegi vár felújítása?

Az utóbbi évek látványos munkája – többek között a Nemzeti Kastély- és Várprogramnak köszönhetően – egyre inkább érezteti hatását, ugyanis szembeötlő az a felújításáradat, amelynek során Magyarország egész területén megtalálható kiemelt fontosságú építészeti kincseink, országos jelentőségű műemléki épületeink megújulnak. Teszik mindezt a hagyományaink megőrzése, megmentése és az idegenforgalom fellendítése érdekében. Szép kezdeményezés, főleg, ha még uniós forrásból is finanszírozzák, az igény minden szinten megvan rá, az elvárások pedig nagyok.

A sümegi vár 2023 márciusában. Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos

Ha belegondolunk abba, hogy például a Káli-medence felvirágzásához elég volt néhány tudatos, lelkes, úttörő magánember kezdeményezése, akik értik és értékelik a vidéki élet lehetőségeit és szépségeit, akkor joggal várhatjuk, hogy ilyen mértékű állami erőforrás bevonásával a belföldi turizmus az alvó állapotból az egekbe robban.

Ősök csarnoka

A sümegi vár mostani felújítása is ilyen projektnek köszönhető; a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében harminc műemlék épület – 18 kastély és 12 vár – újul meg több-kevesebb sikerrel. Az eredmény sajnos meglehetősen vegyes; a kivételes szépségű, hazánkban egyedülálló módon Tudor-stílusban épült fényűző nádasdladányi Nádasdy-kastéllyal például nagyon nem lehetett melléfogni. Itt található a magyar kastélyépítészet egyik legszebb terme is, a Hauszmann Alajos nevéhez fűződő Ősök csarnoka vörösfenyő burkolattal. Az ide tervezett kiegészítő szolgáltatások, a felújítás minősége, mikéntje, a felhasznált anyagok csak tovább gazdagították az eleve lenyűgöző épületet és környezetét. Ugyanez már nem mondható el a XIV. századi nagyvázsonyi Kinizsi-vár felújításáról, amely méltán váltott ki nagy visszhangot, hiszen ami egykor sok kisgyerek álma volt, az mára a felújítás után köddé foszlott. A vár árnyéka lett önmagának; az új, bántóan modernista, konténerkinézetű épülettömeg, a mai, korszerű szerkezeti megoldások, a sok beton hangulatromboló jelenléte mondhatni teljes kudarc – de ez még semmi a diósgyőri vár elestéhez képest, ahol anyagiak híján egyszerűen abbamaradt az egyébként is kiábrándító építkezés.