Az elme is megfagyhat

Híres rémtörténet a Franklin-expedíció tragédiája. 1845-ben Sir John Franklin, a brit Királyi Tengerészet tisztje két hajóval és 129 emberrel lehetetlen útra vállalkozott. Azt remélte, hogy hajózható átjárót talál az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között Kanada északi partvidékénél. A hajók hamarosan elakadtak a jégtáblák között, majd belefagytak a végtelen jégbe. Két évig vesztegeltek itt, s közben egyre fogyott a kis csapat. Franklin 1847 nyarán halt meg, a következő télen már 24 ember veszett oda. 1848 tavaszán az életben maradtak gyalog indultak dél felé, hogy emberlakta helyre juthassanak. De senki nem maradt életben közülük.

A Gyatlov-csapat sírköve. Forrás: Wikipédia

Zavarodott menet a hóban

Az kortárs mentőexpedíciók nem jártak sikerrel, de az 1980-as, 90-es években több kutatás is indult, hogy feltárja, mi történt Franklin csapatával. Számos csontvázat meg is találtak az elveszettek közül. Az egyik ásatási helyszínen – ahol korábban egy csónakot és benne a két csontvázat találtak – négyszáznál is több csontra bukkantak, s némelyiken „a hús lekaparására utaló” vágásnyomokat fedeztek föl. Az utolsó életben maradtak feltételezhetően kannibalizmusra kényszerültek.

De a legijesztőbb a történetben nem ez. A feltárt maradványok azt tükrözik, hogy a hajókat elhagyó csoport vagy csoportok elképesztő észszerűtlenséggel indultak útnak. A szánnak használt csónakokat telehalmozták fölösleges tárgyakkal, még egy zongorát is megpróbáltak magukkal cipelni. Miközben egy lelőhelyen több száz érintetlen konzervet találtak, máshol emberevés nyomait fedezték föl. Miközben egyesek (valószínűleg) kapcsolatba léptek a bennszülöttekkel, mások messzire kerülték az inuitokat. És, hát a fő kérdés: miért hagyták el a mégiscsak viszonylagos biztonságot nyújtó hajókat?