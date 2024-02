Az ördög Pradát visel Hamupipőkével találkozik az aukciósházak boncasztalán

Meg Ryan nyílt színi élvezete és Katherine Heigl többtucatnyi koszorúslányruhája között virágzott a romantikus komédiák piaca. Az 1990-es és a 2000-es években Nora Ephron vagy Garry Marshall biztos bevételt jelentettek a stúdióknak, a nézőknek pedig kiszámítható menedéket az ezredforduló nehézségei elől az otthoni kanapén sokadszorra újranézett DVD-k formájában. A 2008-as válsággal azonban összeomlott a DVD-piac, és a 2010-es években egyre csökkent a leforgatott romkomok száma. A stúdiók ugyanis azzal akarták a közönséget a mozikban tartani, hogy látványfilmeket gyártottak, a bőven százmillió dollár feletti költségvetést azonban máshol meg kellett spórolni. A közepes költségvetésű romkomok sínylették meg leginkább a disztópikus, majd a képregényhősös érát. A Covid okozta bezártság hozott ismét változást, amikor a stúdiók rájöttek, hogy a nézőknek szükségük van a bekuckózós romantikára, így a streamingre egyre több, a romkomok fénykorát idéző mű került fel – azonban a kisebb költségvetés miatt sokszor megkérdőjelezhető minőségben. A csaj, aki képben van (vagy eredeti címén a történetet sokkal inkább tükröző Upgraded) a jobban sikerült darabok közé tartozik, hiába aposztrofálja ugyanis a marketing romantikus vígjátékként, sokkal inkább szól karrier- és a pénzügyi problémákról, mint a szerelmi kihívásokról.

Camila Mendes és Marisa Tomei lubickolnak A csaj, aki képben van szerepeiben. Fotó: ZUMAPRESS.com

Az Amazon Prime 2021 óta minden évben kedveskedik az előfizetőinek Valentin-napi mozikkal. Az Apró tökélyek térképe, a 2022-es Jöjj vissza hozzám vagy a tavalyi Ismerős a múltból mind a kilencvenes évek romantikáját idézik némi millenniumi vagy Z generációs csavarral. A csaj, aki képben van az üvegplafon, az előjutási nehézségek és a drága megélhetési költségek a mai húsz-harminc évesek számára húsba vágó problémáit ábrázolja könnyed kivitelben. Egyes kritikusok a film szemére hányják, hogy megközelítése túlságosan habos-babos, míg mások felhívják a figyelmet, hogy a műfaj keretei egyrészt nem engednek mélyebb drámát, másrészt a mai fiatalok lelki alkata sokkal kevésbé bírja el a szomorú történeteket, viszont limonádéként szívesen fogyasztják a társadalomkritikát.

Miranda Priestly visszatér

Ennek megfelelően Ana (Camila Mendes) egy túlterhelt és alulfizetett kezdő gyakornok, akinek hiába van komoly művészettörténeti képzettsége, nem tud betörni a New York-i aukciós­házak világába. Egy katalógushiba észrevétele azonban lehetőséget ad arra, hogy egy londoni üzleti út során lenyűgözze erőskezű főnökét. Claire (Marisa Tomei) hamis francia akcentusával, szigorú bobfrizurájával és arroganciájával Miranda Priestly legjobb pillanatait idézi. Tehát ezúttal fogalmunk sincs, mit visel az ördög, de Picassókat ad el, asszisztensei (Rachel Matthews és Fola Evans-Akingbola) pedig Emily 2024-es inkarnációi.

A reptéri alkalmazott Ana nehézségeit látva tündérkeresztanyaként az első osztályra ülteti a lányt, aki először Bloody Maryt önt a szőke hercegnek beillő, londoni arisztokrata Willre (Archie Renaux), majd kedélyesen elbeszélget vele az út során. Apró hiba, hogy egy félreértés nyomán Will a New York-i aukciósház művészeti vezetőjének hiszi Anát, aki így megismerkedhet a bohém londoni felsőbb körökkel, például Will színésznő anyjával (Lena Olin) és az abszintfüggő, magát halottnak hirdető művésszel (Anthony Head). Ana szakmai és magánélete innentől kezdve 180 fokos fordulatot vesz, és hirtelen minden elérhető közelségbe kerül, amiről korábban csak álmodott.

A csaj, aki képben van görbe tükröt tart a networkingnek

A magyar társadalmi viszonyokat gyakran éri a vád, hogy a Mikszáth regényeiből ismert urambátyám rendszer szerint működnek a folyamatai. És bár sok tekintetben igaz, hogy társadalmunk nem változott túlzottan az elmúlt száz évben, ám az ismeretségen alapuló előrejutás nem hazai találmány. Az üzleti életben ezt kifinomultan networkingnek nevezik, vagyis mindenki tisztában van vele, hogy a kapcsolatépítés a jó lehetőségek alapja. Ana a film tetőpontján meg is jegyzi, hogy tettetéssel többet ért el, mint az addigi kemény munkájával összesen. Az amerikai start­upok világban ezt hívják a „tettesd, amíg valóra nem válik” (Fake it till you make it) jelenségnek, amely például olyan országos botrányokhoz vezetett, mint Elizabeth Holmes és a Theranos esete.