Disznóölés Csicsón

Na most, itt némi ellentmondás feszül, ugyebár. Mert ha Schitzenhofen, akkor miért Tschitscho? Erre a kínzó problémára magyarázatul szolgálhat a Német nyelvű helységnévtáblák kihelyezésének kérelmezése című előterjesztés, amelyet Schumacher (cipész) Zsolt jegyez, s amelyet még 2019. november 21-én nyújtottak be Balatoncsicsó község önkormányzatához. Ebben pedig a következőket olvashatjuk.

Tisztelt képviselő-testület! Balatoncsicsó településre a XVIII. században betelepítés során kerültek német nemzetiségi családok.

A közel három évszázad alatt szorgalmas hozzáértő munkájukkal építészeti örökséget, kultúrát, rendezett szőlőhegyet alakítottak ki a magyar nemzetiségű családokkal együttműködve. A község rendszerváltozás utáni megújulása, a lakosság majdnem 80 százalékos kicserélődése sem veszélyeztette a német nemzetiségi kultúra fennmaradását, a hagyományok őrzését. A 2019. október 13-i választáson a német nemzetiségi jegyzékben 61 fő szerepelt, ez az állandó lakosság 23,1 százaléka, a 201 fős választó korú népesség 30,3 százaléka. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja és a 18. §-a alapján azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az illetékességi területén működő érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy a helység- és utcaneveket megjelölő táblák feliratai a magyar nyelvű szövegezés és írásmód mellett a hagyományos nemzetiségi elnevezés a nemzetiség anyanyelvén, ennek hiányában a magyar nyelvű elnevezéssel azonos tartalmú és formájú elnevezés a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek, továbbá a nemzetiségeknek a közösségi névhasználathoz fűződő jogaik gyakorlása során joguk van a történelmileg kialakult helységnevek, utcanevek és egyéb, a közösség számára szánt földrajzi megjelölések használatához. Fentiek alapján javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat kérelmezze Balatoncsicsó Község Önkormányzatától a német nyelvű helységnévtáblák kihelyezését.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

A fentiekből úgy tűnik, hogy a Schitzenhofen valamiért feledésbe merült, s maradt a Tschitscho. És így is jó. Továbbá a fentiekből az is kiderül, hogy Schumacher Zsolt elnök úr jól ismeri a históriát. Ugyanis valóban úgy volt az, hogy 1753-ban az elűzött magyar és református népesség helyére német parasztokat telepítettek be ide, a Nivegy-völgybe, méghozzá a Zichy-uradalom falvaiból, úgy is mint Óhídról, Káptalanfáról, Hanyból és Nyavalyádból. Rezeda Kázmér érdeklődését különösen Nyavalyád keltette fel, mert csak arra tudott gondolni, hogy ott mindenkinek volt valami nyavalyája. S eltöprengett kicsit a múlton, ugyanis az ő őseit is Mária Terézia telepítette be az országba, nagyjából ugyanekkor. S azt is kikutatta Rezeda Kázmér, hogy

a csicsói plébánia anyakönyveiben jól nyomon követhető a bevándorlás.

1771-re Csicsó szinte teljesen német faluvá vált. Ezek a szorgalmas, munkabíró, céltudatos német parasztok jól megépített házaikkal, rendezett faluképükkel, családi és társadalmi fegyelmükkel, keresett munkaerővé váltak az egyházi és világi birtokokon. Az 1772-es lélekszámlálás szerint Balatoncsicsón 20 német, római katolikus család élt, valamint 39 magyar, illetve 11 vegyes (német-magyar házasság). Az 1784–87 közötti első országos méretű népszámlálás adatai alapján a falu lakossága 478 lélek volt, a lakóházak száma 86. Csicsón fele-fele arányban élt a magyar és a német lakosság, felekezeti szempontból azonban a népesség nem volt megosztott. 1802-ben a veszprémi püspökség elrendelte, hogy minden negyedik vasárnap német ének és prédikáció legyen, munkanapokon pedig minden második napon. Így a XIX. század első felében nyugalom honolt a csicsói római katolikus plébánia német és magyar hívei között.

1846-tól a prédikáció nyelve mindig magyar volt, de az istentisztelet fele néha németül folyt.

Rezeda Kázmér és Szabó uram Szabóék házának teraszán álltak, nézték a csodálatos panorámát, s Szabó uram, Jóska így szólt: – Láttad volna édesanyámat, amikor itt állt. Nézett előre, és folytak a könnyei. Aztán az én könnyeim is. Mert ezalatt a ház alatt megvan a régi. Már ami maradt belőle. És az 1790-es térképen már az a ház rajta van. Odalent, a pince mestergerendája legalább háromszáz éves. És nem tékozoltuk el az örökséget…

Ez sok mindent megmagyaráz. Például a könnyeket. De ne szaladjunk ennyire előre, ugyanis a szó azokról a bizonyos könnyekről már vasárnap délelőtt esett. A disznóölés pedig péntek este kezdődött. Az úgy van, hogy a normális emberek – már akiknek közülük lehetősége van rá – januárban elmennek disznóvágásra. A nem normálisak meg szörnyülködnek. A szörnyülködők további alcsoportokra oszthatók, úgymint a csak csöndben, magukban szörnyülködők, a hangosan szörnyülködők, s végül a szörnyülködésük mellé ideológiát farigcsálók. Ez utóbbiak a legelviselhetetlenebbek.