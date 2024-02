Így ünneplik a Valentin-napot az amerikai magyarok

A fogyasztói társadalom nagy úr az Egyesült Államokban. A decemberi költekezés után, majd a tavaszi nagyböjti időszakban a háztartások sokkal kevesebb virággal díszítettek évtizedekig. Így a virágárusoknak a karácsony és a húsvét között alig akadt bevétele. Az 1980–90-es évek környékén született az ötlet, hogy az évszázados Bálint-napi szokásokat ipari szintre emeljék, így ma a III. században élt keresztény püspök ünnepe a virágosok második legnagyobb bevételt hozó időszaka az évben az anyák napja után. A különféle médiumokat ellepték a virágtermesztők és az édesipari cégek reklámjai, megjelentek a Valentin-napi ékszerek és parfümök is – teljes a kommercializálódás.

A férfiak gyakran egyszeren oldják meg az ajándékozás Valentin-nap idején, ezért népszerű a vörös rózsa. Fotó: Getty Images

A jeles keresztény napok jó részéhez hasonlóan Szent Bálint emlékezete is pogány eredetű ünnepekhez kötődik. Február közepén az ókori Rómában egyrészt Faunus isten napját ülték, amikor az alapító testvérpárt, Romulust és Remust is ünnepelték, Lupercaliakor pedig tisztító szertartásokat és termékenységi rítusokat tartottak Júnó istennő, a házasság pártfogójának, illetve a Romulus és Remust a Lupercal barlangban szoptató farkas emlékére. A fiatal lányok szerelmi jóslatot kértek az igazi megtalálásához, a férjek virágot ajándékoztak feleségeiknek, az ifjak pedig tombolát húztak a hajadon nők neveivel.

A keresztény szokás alapját Szent Bálint legendája adja. A püspök 269. február 14-i kivégzése előtt meggyógyította börtönőre vak lányát, akibe korábban beleszeretett, és akitől „A te Bálintod” üzenettel búcsúzott. Így született meg a Bálint-napi üzenetküldés. II. Claudius azért ítélte halálra Valentinust, mivel az keresztény szokások szerint eskette meg a császári parancs értelmében nem házasodható katonákat. A friss házasokat kertje virágaival ajándékozta meg – innen a virágadás hagyománya.

Geoffrey Chaucer angol költő 1383-as Madarak parlamentje című költeménye beszél a Triász, a természet istennője köré gyűlő, párt kereső madarakról. A művet II. Richárd udvarában tartott Valentin-eseményeken adták elő először, angolszász területen ez az első írásos nyoma az ünnepnek. XIV. században Szent Bálint folyamatosan vált a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé Anglia- és Franciaország-szerte.

A XV. század végétől Angliában a párok kisebb ajándékokat vagy költeményeket küldtek egymásnak, miután Samuel Pepys költő szerelmes verssel lepte meg feleségét, az pedig 1667-ben virágcsokorral válaszolt. Az angol nemesi hagyományt az alsóbb társadalmi rétegek is átvették, a kivándorlók magukkal vitték az amerikai gyarmatokra. A Bálint-napi szokásokat a II. világháború alatt az amerikai katonák hozták vissza Nyugat-Európába.

A vörös rózsa, az édesség, üzenetek, az ékszerek és a parfümök a leggyakoribb ajándék

A mai ajándékozás a fogyasztói társadalom értékeinek felel meg. Év közben főként a nők vásárolnak virágot, Valentin-napon elsősorban a férfiak, és akik leginkább az akár többszörösére drágult vörös rózsát veszik. Ahogy a 102 éves múlttal büszkélkedő Cleveland régi magyar negyedében működő Orban’s Flowers tulajdonosa, a magyar-lengyel származású, a boltot 56 éve vezető Edward Wrobbel mondja, a vörös (esetleg rózsaszín) rózsa azért olyan keresett, mert „a férfiak egyszerűen gondolkoznak, ha feladatot kell megoldaniuk”. Sokan vesznek liliomot és cserepes virágot, mert a színen túl a tartósságra is érdemes figyelni. Az Egyesült Államokba a virágok Dél-Amerikából érkeznek (általában Kolumbiából és Ecuadorból, majd Miamiban osztják szét őket), és meleg helyiségekben gyorsan elhervadnak. Ezért a második legnépszerűbb választás a hosszan virágzó, legjobb ár-érték arányú szegfű. A hosszú út és az gyakori logisztikai problémák okozzák a magasabb árakat a profit iránti vágy mellett.

Az üdvözlőkártyák és az édességek (főleg a szív alakú bonbonok, szív alakú piros dobozokban) szintén keresettek, emellett számos helyen látni lufikat és piros szívecskés játék macikat, illetve ezen összetevők különféle elegyét az előre elkészített ajándékcsomagokban. Ha a Valentin-nap hétköznapra esik, akkor a férfiak jellemzően nem tudják étterembe vinni a feleségeiket, így még jobban megugrik a virág- és ajándékforgalom. Ezeket általában nem hazaviszik és személyesen adják oda, hanem elküldik feleségeik munkahelyére. Ott gyakran versengés alakul ki a látványosabb ajándékokért (a lufi is ezért kelendő), így, ha valaki nem kap, a feledékeny férj otthon könnyen bajba kerülhet.

A Bálint-napi profit Edward Wrobbel szerint azért csak a második az anyák napi mögött, mivel „párja nem mindenkinek van, de anyja igen”. A hálaadási, karácsonyi és húsvéti virágrendelések jóval kisebbek, sőt utóbbiak drámaian csökkentek az elmúlt időszakban, különösen a templomi rendelések. Ennek oka a hívők elpártolása, az energiaválság, illetve az egyházközségek sokszor nehéz anyagi helyzete.

A Bálint-napi szezon egy hónapig és nem egy napig tart, mivel a karácsonyi díszek elpakolásával egy időben piros-rózsaszínbe öltöznek a boltok, a virágárusok már januárban megrendelik a vágott és a cserepes árut távoli beszállítóiktól. A férfiaknak érdemes előre gondolkozniuk, mivel, ha nem rendelnek korán, 13-án vagy 14-én nem biztos, hogy megfelelő mennyiségű és fajtájú virágot vagy ajándékot kapnak. Különösen gondot jelenthet például a szállítmányok késése. A clevelandi Miklus Florist tulajdonosa szerint 2007–2008 hóviharos Valentin-napot hozott, a közlekedés akadozott, az bezártak, így sok virágot nem tudtak kiszállítani.

Amerika-szerte a Bálint-nap ma már nemcsak a szerelmeseké, sokkal inkább egy újabb szeretetünnep, ami a családtagokra, a barátokra, a szomszédokra és az osztálytársakra is kiterjed. Az óvodákban és az általános iskolában a gyerekek rajzokat, levélkéket készítenek egymásnak és a tanáraiknak, az osztálytársaknak szóló Valentin-kártyára apró ajándékot ragasztanak.

A New Jersey-ben élő Nicole Ekberg ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a mind gyakoribb ételallergia miatt a legtöbb iskola nem engedélyezi édességek bevitelét. Már január végén kaptak az iskolától értesítést, hogy ha valaki mégis ennivalót visz, a gyerekek azt nem ehetik meg, csak zacskóban vihetik haza. Nicole egyébként csokis finomságot vesz a gyerekeinek, férje pedig virágot és édességet hoz. Nem tartanak nagy ünnepet, de kisebb gyerekeivel közösen süteményeket sütnek és megkínálják a szomszédokat is. Véleménye szerint a Bálint-nap jó módja annak, hogy megmutassák a kicsiknek, hogyan kell adni és kapni. A gyerekek az iskolán kívüli közeli barátoknak plüssállatokkal és édességgel kedveskednek.

A szintén New Jersey-i Heather Schey egyetért, hogy ez a nap a szeretetről és a barátságról szól, ugyanakkor jó pénzszerzési lehetőségnek látja a kisvállalkozások számára. Bár nem díszíti fel a lakását, de számos szomszédja szívecskés koszorút tesz az ajtókra vagy matricákat az ablaküvegre. A szokásokból az édességadást tartja, általában gyerekei és férje kap egy keveset, illetve étteremben esznek aznap.

Az amerikai magyarok ritkán ünneplik a Valentin-napot

Az amerikai magyarok általában nem ünnepelnek és nem díszítenek, a nők csak elvétve örülhetnek virágnak, esetleg a gyerekeket lepik meg édességgel. Ha egy közösségi rendezvény február 14-re esik, elhangozhat a Bálint-napi köszöntés.

– Az amerikai férfiaknál szokás, sőt elvárt, hogy ilyenkor megajándékozzák feleségeiket egy csokor virággal, esetleg ékszerrel. A párom viszont nem ilyen romantikus, általában kihagyja a megemlékezést. Egy alkalommal késkészletet kaptam tőle Bálint-napra, mert épp arra volt szükségem – meséli nevetve a New Hampshire-ben élő Sóti Adrienne.

A clevelandi Krasznai Bea és családja viszont szeret minden alkalmat megragadni az ünneplésre, így a Bálint-nap számukra újabb ok, hogy mutassák, mennyire figyelnek egymásra. Református lelkészként házasságkonferenciát is szerveznek (idén február 17-én), de nem a több mint két évtizede Angliából indult, Magyarországon is egyre népszerűbb házasság hete mozgalom, hanem kifejezetten a Valentin-nap miatt.

A diaszpóraközösségben más hasonló program nem nagyon van, pedig sokan vágynának értékes tartalommal megtölteni Szent Bálint emléknapját. Néhányaknak azonban nincs szükségek szervezett keretekre, hogy egyedi és gazdag ünnepet üljenek. Edward Wrobbel kedvenc Valentin-napja például az volt, amikor felesége egyszer csak megállította a napi rohanás közben, és a házukhoz érkező zongorista pár perces előadásával lepte meg.

Borítókép: Valentin-napi játszóház (Fotó: Getty Images)