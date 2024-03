A legrövidebb Szent Patrik-napi felvonulás egyik kocsmától a másikig tart

Az 1971-es A galamb röpte című film egyik jelentében egy ír rendőr emel fel egy angol kislányt, hogy az jobban lássa a Szent Patrik-napi felvonulást, majd azt mondja: „Nagyszerű nap ez az íreknek.” A kislány értetlenkedve válaszol, hogy ő nem is ír, mire a rendőr helyreigazítja, hogy nem kell írnek lenni ahhoz, hogy ír legyen. Szent Patrik napján számos ország lakói éreznek így. A Smaragd sziget nemzeti ünnepét, március 17-ét ugyanis több millióan ünneplik világszerte – többek között Magyarországon is.

Szent Patrik-nap Madridban. Fotó: Marcos del Mazo

Az írek vallásadó szentje ugyanakkor nem is volt ír. Az V. században élt walesi, egyes feljegyzések szerint skót pap a rossz nyelvek szerint csak azért kezdett téríteni, hogy megússza a munkát, amikor ír kalózok a szigetre hurcolták. A legendák ugyanakkor később számos csodatettel ruházták fel, neki tulajdonították például a kígyók szigetről való kiűzését (amelyek persze földrajzi okoknál fogva sosem éltek Írország területén). Mint a legtöbb katolikus szenthez, Szent Patrikhoz is a kék szín kötődött hosszú ideig (néhány ősi ír zászlóban is fontos színként jelenik meg), a zöld csak a XVIII. század óta fémjelzi a napot. Ekkor terjedt el a lóhere, mint az ír nép jelképe, amelyet rögtön kötöttek is egy másik Szent Patrik-legendához, aki elvileg a növénnyel magyarázta a földműveseknek a szentháromságot.

Vallási ünneptől a bőven folyó Guinnessig

Március 17. körülbelül a X. század óta emléknap az írek körében, 461-ben ekkor hunyt el Patrik. Évszázadokig csak vallási ünnepként ülték meg, némi zenével és tánccal körítve, amely főként az angolokkal szembeni ellenállást volt hivatott mutatni. A hódítók ugyanis tiltották az ír hagyományokat, I. Erzsébet például helyben kivégeztetett minden dudást, akit ír muzsikáláson kaptak. Az amerikai kivándorlás elindulásával az írek vitték magukkal szokásaikat, és itt alakult szekuláris bulizássá az ünnep. Az első feljegyzett felvonulást 1601-ben tartották a mai St. Augus­tine területén, Floridában, a spanyol gyarmat ír lelkésze, Ricardo Artur szervezte. Az 1760-as években a brit hadseregben szolgáló írek New Yorkban rendeztek saját parádét, amely ötven évvel később az ír katolikus bevándorlók indentitásünnepévé változott. Az 1800-as években ugyanis a protestáns többségű Amerika komoly diszkriminációval sújtotta az íreket, akiknek a Szent Patrik-nap lehetőséget adott erejük megmutatására. 1948-ban a sztereotípiák elleni kifejezett kiállásként már Harry S. Truman is részt vett a New York-i felvonuláson.

Ma a világ legnagyobb Szent Patrik-napi partijává nőtte ki magát a New York-i forgatag: általában 150 ezer résztvevő és több millió néző ünnepel a Fifth Avenue-n. A második legnagyobb parádét Dublin rendezi, de minden ír városnak vagy falunak van saját ünnepsége. A mini felvonulások sokszor csak néhány traktort vagy a helyi iskola gyerekeit jelentik, a dél-írországi Dripsey-ben tartották évekig a legrövidebbet: mind­össze 23 métereset. Ilyen messze volt egymástól a falucska két bárja. Miután az egyik kocsma bezárt, nem volt több parádé.

A nagyvárosok ünnepsége többnyire ír táncosokkal, Guinness-jelmezbe öltözött bulizókkal és a Szent Patrik történetét bemutató felvonulókkal szórakoztat, amely után Dublinban utcabál következik. A Ceili Moron a jövő Michael Flatley-jei együtt perdülnek táncra a legkétballábasabb turistákkal. A tiszta lépéseket és a művészi színvonalat a bőven folyó Guinness mossa el.

Szent Partik-nap Budapesten

Italozásban Amerika, Ausztrália és Európa sem vall szégyent: a zöld Guinness szinte kötelező, bár az amerikaiak a világos Budweisert ennek ellenére jobban kedvelik. Ugyanakkor büszkék rá, hogy ők kezdték először a folyók zöldre festését. A Chicago Rivert titkos összetevőjű festékanyaggal színezik évről évre. Ma már Dublin Liffey-je is igyekszik másolni a Szeles Város folyóját, de a legzöldebb képek mégis a Chicago Riverről készülnek. Japán a Tokyo Towert, Róma a Colosseumot, London a Trafalgar Square szökőkútját, Rio de Janiero a Krisztus-szobrot zöldíti. Budapesten többször a Lánchidat világították meg zölden, főként mivel a 2010-es évek óta a fővárosban is rendeznek hatalmas Szent Patrik-szoborral, dudákkal és dobokkal, gólyalábasokkal, ír manós kalapokkal és lóherével fűszerezett felvonulást. Az idén ­17-én két órakor várja az Irish Hungarian Business Circle és az Ír Nagykövetség az érdeklődőket a Szabadság térre, akik hegedű, bádogsíp és bodhrán dallamokra reménykedhetnek, hátha megszánja őket a Leprechan (ír manó) és megmutatja, melyik szivárvány végén rejtette el legendás aranyát.

Borítókép: A Chicago River Szent Patrik-napján (Fotó: Getty Images)