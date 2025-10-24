Sopron Division

Ahhoz, hogy ezt a történetet a maga teljességében lehessen elmesélni, először mindenképp vissza kell utaznunk az időben a trianoni békeszerződésig. A Soproni Egyetem ugyanis habár ma már magától értetődően hazánk erdőmérnökeinek otthona, azonban ez nem volt mindig így. A Párizs környéki békeszerződések veszteségeit Magyarország számára kár is lenne itt sorolni, hiszen az ember beleszédülne. Az azonban biztos, hogy az addig Selmecbányán működő Bányászati és Erdészeti Főiskola a településsel együtt egy tollvonással került Csehszlovákiához.

Az oktatók és a diákok előtt több lehetőség is állt ekkor, hiszen Sopron mellett Gödöllő is szóba került, mint lehetséges helyszín, azonban végül a vendégszeretet és a festői környezet meggyőzte őket. A városi újságban nagy szeretettel és lelkesedéssel köszöntötték a selmecieket, akik „magukkal hozzák a jókedvet, az ifjúságot, az életet”, egy darab jövendőt. A selmeciek pedig azt írták: „a főiskola tanári kara és hallgatósága tiszta szívből fakadó legőszintébb örömmel üdvözli Sopron város közönségét”. Az iskola pedig igyekezett megőrizni azt, amit „selmeci–soproni szellemnek” neveznek, a campuson pedig még ma is ott áll egy Selmecbányáról hozott csille, aminek nagyobb események alkalmával rendszeresen lába kél, a hallgatók hathatós segítsége által.

A forradalom Sopront is elérte

1956. november 4. megrázó nap marad hazánk számára. Nagy Imre korareggeli beszéde a szovjet tankok érkezéséről Sopron városában is lavinát indított el. Rengetegen összecsomagoltak és elindultak Ausztria irányába. A soproni erdőmérnök hallgatók egy része azonban a határőrségtől kapott gyalogsági fegyverekkel Kópháza keleti határába ment, hogy megállítsák a szovjet tankokat.

Szerencsére – vagy sem –, de végül a csatára nem került sor, miután az ágyúk ütőszeg hiányában nem működtek. Ez azonban nem változtatott a hallgatók érzésein. A diákok önbecsülését sértette, hogy nem tudták a hazájukat megvédeni, emellett azonban a megtorlástól való félelem is eluralkodott soraikban, így mindenki tudta – még ha kimondatlanul is – ideje menni.