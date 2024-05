Láthatatlan munkáért kockáztatják az életüket Hollywood legkeményebb melósai

A filmkészítés mindig is a látszatok és illúziók világa volt, a kaszkadőrök viszont az életüket, de a testi épségüket mindenképpen kockáztatják a forgatásokon. Legutóbb 2017-ben halt meg kaszkadőr hollywoodi forgatáson, épp a David Leitch rendezte Deadpool 2. felvételeinél. A szakma ugyan egyre biztonságosabb, de közben a levegő is fogy körülötte, hiszen ma már számítógépes trükkökkel szinte bármi megvalósítható. Halott színészeket hoznak vissza a mozivászonra (gondoljunk Carrie Fisherre vagy Paul Walkerre), Bruce Willis deepfake-verzióban szerepelt egy orosz reklámban, és ha valami nem megy, azzal is kitartóan próbálkoznak, lásd a manapság szinte minden filmben és sorozatban szemet szúró, bosszantóan művi CGI-tüzet.

Látványos akciójelenet készül A kaszakdőr című filmben. Fotó: AFP

Mindehhez képest a filmkészítőket ritkán ihlette meg ez az izgalmas hivatás. Peter O'Toole szerepelt 1980-ban egy obskúrus A kaszkadőr című filmben, így kereste a kenyerét Nicolas Cage hőse A szellemlovasban, majd Ryan Gosling a Drive – Gázt! alkalmával is. Nem véletlen, hogy a filmkészítés talán örökösen legnagyobb rajongójára, Quentin Tarantinóra tették a legmélyebb benyomást a kaszkadőrök. A Grindhouse: Halálbiztos című alkotásában Kurt Russell alakít egy Kaszkadőr Mike nevű figurát, aki, mivel kiöregedett, és a hivatása felett is eljárt az idő a számítógépes filmtrükkök térhódításával, sorozatgyilkossá korcsosul, és a forgatásokhoz átalakított autóját használja halálos fegyverként. Tarantinót nem csak egy jó sztori erejéig érdekelte a szakma, hiszen ebben a filmben szokatlanul nagy színészi szerepet adott a Kill Bill kaszkadőrének, Zoë Bellnek, a Volt egyszer egy…Hollywood című kilencedik filmjében pedig Brad Pitt egy filmsztár dublőrét alakítja.

Nem kevésbé ironikus módon ezúttal is korunk egyik legnépszerűbb férfiszínésze, Ryan Gosling játssza az akrobatát, aki elvégzi a piszkos munkát a filmbeli szupersztár, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) helyett. Gosling furcsamód másodjára bújt kaszkadőr szerepébe, és mindkétszer bűnügyi bonyodalmakba keveredett: a Drive – Gázt! alkalmával alvilági sofőrként egészítette ki a keresetét, új filmje hősét, Colt Seaverst pedig megoldóembernek hívják egy félresiklott forgatásra. Régi alkotótársa, egyben a film producere kéri fel, hogy miközben nappal akciójeleneteket forgat egy nagyszabású sci-fiben, kerítse elő Tom Rydert, aki rejtélyes módon felszívódott, miután maffiózók közé keveredett (ha mindez nem tűnne túl hihetőnek, várható még néhány fordulat a történetben). Ami kockán forog: a film Colt Seavers régi szerelmének (őt játssza Emily Blunt) a rendezői debütálása, ami ha balul sikerül, derékba töri a nő karrierjét. Akivel hősünk azóta szeretne újra összejönni, hogy egy súlyos kaszkadőri balesete után elváltak útjaik.

A tétek: két karrier, megváltás, szerelem, a kaszkadőrök becsülete és egy jó film elkészülte.

Míg Tarantino ehhez a hanyatló, maszkulin szakmához egy találó műfajt választott egy Psycho-idéző retró horror képében, a kaszkadőrből lett rendező, David Leitch az akció-krimi és a romantikus vígjáték mellett tette le a voksát. Az előbbi adja magát, az utóbbi viszont merész és egyben eredeti választás, és ekként nézve a legsikerültebb a direktor vállalása. A bűnügyi- és akciófilmes attrakciókból kiöli a feszültséget a habkönnyed hangvétel, ha viszont romantikus komédiaként szemléljük, akkor kifejezetten egyedi darab, ami anélkül magaslik ki a műfaj hollywoodi (és gyengécske) átlagszínvonalából, hogy jó film lenne. Hiszen hány randifilmről mondható el, hogy Guinness-rekordot döntött egy nyolc és fél fordulatos autós borulással?