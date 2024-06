Az angol megállíthatatlan térhódítása elsorvasztja a magyar nyelvet

Csiszár Rita szociológus, alkalmazott nyelvész szerint számos gátló tényező létezik a nyugat-európai diaszpóraközösségek kisgyermekes családjaiban. A szocializáció és a nyelven kívüli tényezők is hátráltatják az első generációs magyar szülők nyelvátadását. A közgondolkodásban máig fellelhetők a gyermekkori többnyelvűséghez kapcsolódó tévhitek, valamint a mindennapi kihívást jelentő két- és többnyelvű élethelyzetek is elbizonytalanító erővel hatnak a kisgyermekes szülőkre, így nehezítve, esetenként meg is akadályozva a származási nyelv családon belüli átadását.