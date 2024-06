Kétszáz évvel ezelőtt született a magyar főváros éber és lelkiismeretes napszámosa, Podmaniczky Frigyes

Az ősz főúr

„A Nemzeti Szinház alatta emelkedett igazi műintézetté a derék Paulay segédkezésével. Általában minden kötelességét a naivitásig híven teljesítette. És semmi tehertől nem riadt vissza, a mit vállára raktak. Már pedig sokat raktak még azután is. A hol pusztán tiszta kéz kellett – »bízzuk Podmaniczkyra«, a hol megfeszített erővel kellett dolgozni: »talán elvállalná Podmaniczky«. Elnöke lett az »Adriá«-nak (ez volt a kenyérkereseti állása), viselte a szabadelvűpárt elnökségét. Megszakítás nélkül tagja volt a képviselőháznak s 1875 óta egész Bánffyig ő vezette a választásokat. De ő mindezeket nem ambiczionálta, csak kötelességből tűrte, utoljára már annyi munkát raktak rá, hogy nem is tudta számon tartani tisztségeit. Így egy ízben fontos szavazás alkalmával megjelent a városház termében is, nem gondolva arra, hogy ő már hosszú évek sora óta nem tagja a városi képviselő-testületnek. A közgyűlés elnöke, áthatva attól a tisztelettől, mely az ősz főurat megillette, nem világosítá fel erről, hagyta őt szavazni is, s csak az eredmény kimondásánál jelezte tapintatosan: – Egy szavazat leszámíttatván ebből, maradt ennyi...”

(Mikszáth Kálmán: Báró Podmaniczky Frigyes. 1824–1907. Vasárnapi Ujság, Budapest, 1907. október 27.)