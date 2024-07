A legnagyobb hőségben is fel lehet venni a harcot a szúnyogokkal

Az egészség- és környezettudatos embereknek jó hír, hogy számos olyan természetes, növényi eredetű illat létezik, amelyet a kirándulások, a nyáresti szabadtéri programok és a kerti összejövetelek hívatlan vendégei messziről igyekeznek elkerülni, ha csak tehetik. A citronella, ez a hosszú levelű, évelő fűféle például nemcsak az élősködőket tartja távol, de a gondozása is egyszerű. Az eukaliptuszolaj erős illata szintén hatékony szúnyogriasztó. Csakúgy, mint a levendula, amely ráadásul nyugtató hatássú is. A borsmentaolaj szúnyogokat taszító hatása mellett hűsítő érzést is nyújt. A citromfű, a bazsalikom és a rozmaring illata szintén távol tartja a vérszívókat. Ezeket a növényeket otthon, akár az ablakunkban is könnyedén termeszthetjük. A szegfűszeg vagy a teafa illóolaja – akár bőrre, akár ruhára kenve – szintén hatékony segítséget nyújthat a szúnyogok elleni harcban.

Kémiai hidegködképzéses technológiával is végeznek szúnyoggyérítést. Fotó: Czeglédi Zsolt

Mi magunk is elkészíthetjük a saját fegyverünket a vérszívók ellen. Ehhez csupán egy megfelelő méretű, üres szórófejes flakonra és néhány, viszonylag könnyen beszerezhető alapanyagra van szükség. A legegyszerűbben elkészíthető, számunkra kellemes illatot árasztó, a szúnyogokat azonban taszító koktél receptje a következő: két deciliter vízhez adjunk egy evőkanál tiszta, gyógyszertárban kapható alkoholt. Cseppentsünk bele öt csepp citromfűolajat. Ha erősebb illatú oldatot szeretnénk, növeljük az alkohol és az illóolaj mennyiségét. A hatékonyság növelése kedvéért cseppenthetünk néhány csepp levendula- és rozmaring-illóolajat is az oldatba, amelyet aztán a bőrünkre és a ruhánkra fújunk. Hatékonyan tarthatja távol a szúnyogokat a két deciliter citromfűteába öntött egy evőkanálnyi tiszta alkohol, két csepp mandarin- vagy narancsillóolaj, két csepp citromillóolaj, illetve öt csepp mentaillóolaj bőrünkre, ruhánkra fecskendezett keveréke is. Többen esküsznek rá, hogy a bőrünk bedörzsölése bazsalikomlevéllel szintén távol tartja az élősködőket.

Nyári estéken a kertben üldögélve a faszenes füstölés szintén hatékony természetes szúnyog­riasztó módszer lehet.

Különösen, ha néhány szegfűszeget vagy citrusfélék héját is a tűzbe dobunk. De az UV-fénnyel és szén-dioxid-kibocsátással működő csapdák, illetve az ultrahangos rovar­riasztó lámpák és karkötők is védelmet nyújthatnak a kellemes nyáresti kikapcsolódás hívatlan vendégei ellen.

Bár néhányan állítják, hogy

a B-vitaminok is segíthetnek távol tartani a szúnyogokat,

a kutatások ezt nem erősítették meg. A B1-vitaminban lévő tiamin szúnyogok elleni hatékonysága nem bizonyított tudományosan. Az ilyen vitaminos előkezelések például a maláriát terjesztő szúnyogok (Anopheles stephensi) ellen biztosan nem nyújtanak kellő védelmet.

A fent említett természetes szerek és módszerek többsége azonban sajnos csak rövidebb ideig hatékony, sűrűn meg kell ismételni az alkalmazásukat. A szakértők azt javasolják, hogy ha nagyobb rovarveszélynek vagyunk kitéve, az általuk terjesztett betegségek – például a nyugat-nílusi vírus, a dengue-láz, a malária és az usutu-vírus – elkerülése érdekében erősebb fegyvereket, kémiai hatóanyagú szereket vessünk be. Azonban kiemelten felhívják a figyelmet a használati utasítások pontos követésére mind a hatékonyság fokozása, mind az egészségre káros hatások elkerülése érdekében.

Az egyik legismertebb ilyen kémiai hatóanyag a szúnyogok és kullancsok ellen egyaránt védelmet nyújtó permetrin, amely azonban semmiképpen sem alkalmazható közvetlenül a bőrfelületre. Az ilyen tartalmú szerek hosszú távon is védelmet nyújtanak, és különösen hatékonyak túrázás vagy kempingezés során. Viszont kellő körültekintéssel, csupán a ruhánkra, felszerelésünkre fújva használhatjuk őket.

A szúnyogriasztó hatóanyagok közül a másik igazi nagyágyú a DEET (N,N-dietil-meta-toluamid). Az ilyen tartalmú termékek magas koncentrációban hosszú távú, nyolc-tíz órán át tartó védelmet nyújtanak, azonban bőrirritációt okozhatnak. Elsősorban olyan helyeken javasolt az alkalmazásuk, ahol nagy a szúnyogpopuláció, illetve súlyos betegségeket terjesztő szúnyogok vannak jelen. Használatuk során viszont óvatosság szükséges, különösen gyermekek és várandós nők esetében.

A picaridin megfelelően magas, húszszázalékos koncentrációban a DEET-hez hasonlóan szintén hosszú távú, hat-nyolc órás védelmet nyújthat a szúnyogok ellen. Ráadásul kevésbé irritálja a bőrt, és a ruhák anyagát sem károsítja. Az ilyen hatóanyagú szerek javasoltak tehát rendszeres használatra, valamint azoknak, akik érzékenyek a DEET-re, illetve akik hosszabb távú védelmet igényelnek, kevésbé irritáló szerek használatával. A megfelelő szer kiválasztásakor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a koncentrációval egyenes arányban csökken a hatékonyság erőssége és a hatóidő hossza.

Ha tehát – figyelembe véve, hogy ki, mikor, milyen környezetben fogja használni az adott szert – kiválasztottuk az igényeinknek leginkább megfelelő szúnyogriasztó terméket, már csak az alkalmazás mikéntjére kell ügyelnünk. A szakemberek azt javasolják, hogy az arcbőrre kézzel vigyük fel a tenyerünkbe fújt permetet, gondosan kerülve a szemet, a szájat és az orrot. A többi, ruhával nem fedett testfelületre közvetlenül ráfújhatjuk a szert. Ajánlott először kis felületen kipróbálni a készítményt az esetleges bőrirritáció jelentkezése miatt. Kisgyermekek esetén jobb, ha nem a bőrre szórjuk a permetet, hanem a ruhára. A nagyobb gyermekeknek, akik már képesek önállóan használni a készítményt, a krém állagú szerek ajánlottak. A hatásos védekezéshez pedig fontos ismerni és betartani a gyártó által ajánlott használati gyakoriságot.