Magyar fiú a bolygó tetején

– Már gyermekkorodban is nagy álmokat kergettél?

– Óvodáskoromban rendőr akartam lenni, mint oly sok kisgyerek, aztán az általános iskolában mertem nagyot álmodni és miniszterelnök szerettem volna lenni. Azóta ez részben megmaradt, hiszen valamilyen politikai, diplomáciai úton szeretnék majd haladni, ahol az orosz nyelvtudásomat tudom kamatoztatni.

– Miért választottad az orosz nyelvet?

– Nagyapám tud oroszul, mivel Leningrádban (ma Szentpétervár) tanult, és tartja a kapcsolatot az ismerőseivel, akik meglátogatták, illetve telefonon beszéltek, ezeket hallva nagyon megtetszett a nyelv. Ezért is választottam a Kőrösi gimit, mert itt magas szinten oktatják a nyelveket és lehetőség volt oroszt is tanulni, amelyet első évben heti 18 órában sajátítottunk el.

– Te kerested a lehetőséget, hogy az Északi-sarkra juss, vagy a lehetőség talált meg téged?

– Az út előtt eszembe sem jutott, hogy az Északi-sarkra menjek. Az osztályfőnököm hívott telefonon, hogy az egyik osztálytársammal azonnal menünk le az igazgató úrhoz. Egyből arra gondoltunk, hogy mi rosszat tehettünk, de arra jutottunk, hogy semmit, így kíváncsiak voltunk, mi lesz? Igazgató úr elmondta, hogy van lehetőség a Roszatom Tudás jégtörője című programjában részt venni, mely az Északi-sarkra megy. Az utazás két hetet vesz igénybe, telefonáljunk haza, elengednek-e. Szüleim beleegyeztek, viszont csak egy diák mehetett.

– Ki vagy mi döntött a javadra?

– Az életkorom, mivel a másik srác már betöltötte a 17-et, és az expedíción maximum 16 éves diákok vehettek részt. (Zárójelben megjegyzem, hogy később kiderült, utazott velünk 12 éves és 22 éves diák is.) De ez persze nem volt elég, hiszen volt papírmunka is bőven, többek között a szülői beleegyezési papírokat, orvosi vizsgálatok eredményeit is le kellett fordíttatni oroszra és így elküldeni. Viszont, kis túlzással csak egy bakancsot kellett vinnünk, kaptunk kabátot, pulóvert, termoszt.

– Fizikálisan, szellemileg, lelkileg hogy kell készülni egy ilyen útra?

– Mivel rendszeresen sportolok, dzsiu-dzsicuzom, külön edzéssel nem készültem, ellenben az oroszok! Ugyanis, minden reggel kötelező volt tornázni a hajón. Lelkileg inkább csak várakozás volt bennem, hogy sokat beszélhetek, fejlődhetek orosz nyelvből és eljuthatok egy olyan helyre a Földön, ahol nem sokan járnak.

– Az expedíció honnan indult és hogy jutottál oda?

– Az 50 Let Pobedy nevű atomjégtörő Murmanszkból indult az Északi-sarkra, az utazás érdemi részére. Az odajutás sem volt egyszerű, hiszen Budapestről először Dubaiba repültem, utána Moszkvába, és onnan az északi kikötő városba. Murmanszkban volt egy félnapos városnézés és következő egy kis nyitóceremónia, bepakolás és kora délután már indult is velünk a hajó.

– Mennyi idő volt az út? Mivel teltek a napok?

– Odafele megállás nélkül mentünk és négy napig tartott az utazás. Úgy nézett ki egy napunk, hogy reggeli után már kezdődtek az előadások, melyek egy ebéd- és vacsora szünettel egészen este 8-ig is eltarthattak, majd volt egy kiscsoportos összejövetel két felnőtt vezetésével, ahol átbeszéltük a napi történéseket, ki hogy érezte magát. Az első nap végén már többen jeleztük, hogy ez nagyon fárasztó és ebben a formában nem lehet tíz napot végi bírni, így utána már kaptunk egy-két óra szabadidőt többször naponta. Az előadások legfőképpen három témát jártak körül, mint a fizika – legfőképpen atomenergia –, kémia és biológia. Engem ez utóbbi érdekelt inkább, nagyon tetszettek a bálnákról és a jegesmedvékről szóló előadások. De kétszer volt „diszkotyéka” is, azt nagyon élveztük, bár csak orosz számok szóltak, amiből hármat ismertem, de nagyon széles könnyű zenei kultúrájuk van, ami kevésbé jut el hozzánk, de ugyanúgy lehet bulizni rájuk, mint a nyugati vagy a magyar dalokra. A többi szabadidőnkben sokat kártyáztunk, társasjátékoztunk, az UNO-t, ugye, mindenki ismeri, de ott játszottam először a Maffia nevű társasjátékkal, ami nagyon tetszett.

– A sok előadáson kívül, milyen programok voltak még?

– Megnézhettük a hajót meghajtó atomreaktorokat, voltunk a Hídon, de érdekes módon a fedélzetre csak „szervezett túrák” keretében mehettünk, vagy kisebb előadásokat hallgatni. Nagyon élveztem, amikor az egyes országokról kellett az onnan érkezőknek előadást tartaniuk, jellemzően mindenki egy ppt-t állított össze, nagy tapsot kaptam, mert ugye a csapatban jellemzően a Szovjetunió utódállamai képviseltették magukat, mint külföldiek, jobban ismerték egymás kultúráját, volt közös történelmük, mint a magyart.

Fotó forrás: Varga Levente

– Mennyi időt töltöttetek az Északi-sarkon, milyen volt az idő?

– Reggel nyolckor érkeztünk, és körülbelül 12 órát töltöttünk ott. Természetesen kiszálltunk, fotózkodtunk, kitűztük az országunk zászlaját, majd ebéd után még lehetett egyet sétálni az sarkpont körül. Szép, tiszta időnk volt, 0 és -5 fok körül volt a hőmérséklet, tudom, sokan meglepődnek ezen, hogy nem mínusz 20 vagy mínusz negyven, de itt is nyár volt, hiszen augusztusban mentünk. Sajnos az Északi-fényt sem láttuk, hiszen végig nappal volt.

– Hogyan kell elképzelni az Északi-sarkot, biztos, hogy nem egy nagy piros X van felfestve...

– Természetesen nem, ezt mindig, újra és újra kimérik, nem hagynak a sarkon semmit soha. Volt egy jel, hogy „90 fok, északi sark”, ezt egy piros kör vette körül, itt fotóztuk egymást, és mellette egy zászló.

Fotó forrás: Varga Levente

– Milyen érzés volt számodra, hogy kitűzhetted a magyar zászlót a bolygónk legészakibb pontján?

– Természetesen nagy büszkeség töltött el, felemelő érzés volt. Édesapám ezt biztosra veszi, mert azt mondta, hogy amikor meglátta az arcomat azon a fotón, amin kitűzöm a magyar zászlót, annyira már ismer engem, hogy milyen érzelmet látott rajtam.

– Kommunikálni mennyire tudtál az itthoniakkal?

– Semennyire. Mobilt nem lehetett használni, hiszen se térerő, se internet nem volt. Műholdas telefonnal egyszer tudtam beszélni anyáékkal, bocsánat, meg még egyszer, mert az elsőre azt mondták kicsit érzelemmentesre sikerült. De őszintén bevallom jól esett kicsit a távollét a kütyüktől, végre nem a telefon volt állandóan a kezemben. Így legalább mindig tudtam arra figyelni, ami ott volt, és gyakorolhattam az orosz nyelvet folyamatosan, hiszen rá voltam szorítva, és ezt volt utazásom fő célja is, az Északi-sark hab a tortán.

– Mindezek után hogyan telt a visszaút?

– A visszaút kicsit hosszabb volt, mert kerültünk és megnézhettük a Ferenc József-földet, ami hazánk történelméhez is kapcsolódik, a XIX. században, az Osztrák-Magyar Monarchia utazói fedeztek fel, de csak megálltunk az egyik sziget mellett, ki nem szálltunk. Viszont, egy óriási, magas sziklafalon egy hatalmas csüllő (sirályféle madár) kolóniát fotózhattunk. De itt látunk rozmárokat is. Hazaút számomra nehezebb volt, a kitűzött célt teljesítettem, mindent láttam, amit csak lehetett, és már honvágyat is éreztem, sőt meg is fáztam.

– Milyen volt az ellátás?

– Kétágyas, fürdőszobás szobába kerültem egy mongol sráccal, volt két ablakunk, de ugye éjszakára behúztuk jól a függönyöket, hiszen végig „nappal” volt. Az alvással nem volt gond, hiszen az egész napos előadások, és, hogy folyamatosan oroszul kellett beszélnem, kifárasztott. Érdekes módon a kabinunk nem a hajótestben volt, ahogy a filmeken, hanem a hajón egy felépítményben, szóval még a kilátásunk is jó volt a második emeletről. Az ételek között mindig voltak oroszos fogások, de inkább nemzetközi konyha volt, megkóstoltam a borscsot is, elég is volt most egy darabig belőle az a fél tányérnyi... Visszafelé, amikor a Ferenc József-földnél megálltunk a fedélzeten volt barbeque, de itt is a megszokottak kerültek a grillre: kolbász, virsli, fűszeres csirkemell.

– Amikor visszaértetek Murmanszkba, egyből indultatok haza?

– Onnan igen, de Moszkvában megálltunk egy napra várost nézni, és az oroszországi túra lezárásaként egy folklórműsorral összekötött vacsorán búcsúztattak minket.

– Mi lenne a következő nagy célkitűzés, ha hasonlóan nagy utazást terveznél?

– Szibériába mennék. Szívesen utaznék a Transzszibéria Expresszen is, de több helyen kiszállnék napokra, körülnézni egy kicsit.