Modern kérdések, klasszikus ágostoni válaszok

Frenyó Zoltán könyve – amely angol, német, francia, valamint természetesen latin nyelvű források és földolgozások fölhasználásával készült – értékvesztett, erkölcsileg és ideológiailag is relativizálódott korunkban örök és abszolút értékeket mutat. Olyan értékeket, amelyekre életünket, társadalmunkat, gondolkodásunkat alapozhatjuk. Így ad modern, a ma emberét is foglalkoztató társadalmi kérdésekre klasszikus, több mint másfél ezer éves válaszokat. Történetteológiai, filozófiai, eszmetörténeti témájú, ugyanakkor nagyon is világos és gyakorlatias tartalmú munka ez a kis kötet, amelyből mindannyian okulhatunk, s a lapjain olvasható elvek alapján élve a saját életünket és a közösségünk mindennapjait is jobbá tehetjük. (Frenyó Zoltán: Szent Ágoston társadalom- és történelemelmélete. Budapest, Kairosz Kiadó, 2024. 116 old.)

Borítókép: Philippe de Champaigne: Szent Ágoston. (Forrás: Los Angeles County Museum of Art)