A magyar szellem hangja

Nyolcvanöt évvel ezelőtt súlyos autóbaleset történt Balatonfüreden. A balatoni műút és a füredi országút kereszteződésénél lévő kanyarban (amelyet már akkor is halálkanyarnak neveztek, az ott történt számos közlekedési karambolra utalva) gróf Nemes Vince autója Löffel Jenő balatonfüredi körorvos háza előtt nagy sebességgel belerohant egy taxiba. A taxi utasa volt Pethő Sándor újságíró, a Magyar Nemzet alapító főszerkesztője, valamint Udvary Gyöngyvér és Puskás Lajosné. Az autót a hatvannyolc éves Kenyeres Gábor (aki a sérüléseibe másnap belehalt) vezette. Pethő az ütközés ereje miatt fejjel a járdaszegélyre zuhant, aminek következtében koponyaalapi törést és nyakcsigolya-sérülést szenvedett, majd a helyszínen elhunyt.

Pethő Sándor (1885. március 1. – 1940. augusztus 25.) jómódú, földbirtokokkal rendelkező családból származott, s gondos nevelésben részesült annak ellenére, hogy édesanyját már gyermekkorában elveszítette, édesapja pedig, a korszakban egyáltalán nem egyedülálló módon, dzsentri életmódot folytatott.

A családi legendárium szerint a Pethő família besenyő származású volt és rokonságban álltak gersei Pethő Gergely horvátországi főkapitánnyal, az elkötelezett katolikus és Habsburg-párti katonával és a politikussal, aki megírta a magyarok rövid történetét a kezdetektől 1626-ig (a művet Zrínyi Miklós adatta ki Bécsben 1660-ban). Pethő Sándor a bencés rend középiskolájának elvégzése után a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem hallgatója lett, történelem és földrajz szakon. Már fiatal egyetemista korábban kitűnt rendkívüli előadásmódjával, óriási műveltségével és olvasottságával, széleskörű érdeklődésével, valamint tudományos és közéleti ambícióival. Mindezekhez markáns külső, elegáns megjelenés és igen jó modor társult, de a retorikai képesség, s a könnyed, ugyanakkor tűéles pontosságú fogalmazásmód és íráskészség is sajátja volt.

A tehetséges, jó tollú fiatalember hamar fölkeltette Márki Sándor történészprofesszor figyelmét, aki szűkebb tanítványi körébe is bevonta, és közvetlen munkatársává választotta.

Az együttműködésük olyannyira szoros volt, hogy a doktori értekezését is nála írta A római szent birodalom bomlásának okai és körülményei címmel 1907-ben. Ez volt az első nyomtatásban megjelent önálló kötete, amelynek témája a római birodalom – pontosabban a birodalmi eszme, illetve az ahhoz kapcsolódó ideológiai és aktuálpolitikai közelítések – átalakulása volt, külön részletesen kitérve a megszűnéséhez vezető utak és folyamatok föltárására. Már ebben a munkájában jól érzékelhető a birodalmi gondolatnak, mint eszmetörténeti jelenségnek és a politikai gondolkodás históriájában kimutatható tendenciának az értelmezési igénye. Tegyük hozzá, hogy – ahogy ma fogalmaznánk – a szó „jó értelmében vett” birodalmi gondolat volt jelen Pethő Sándor gondolkodásában. Történészként ugyanis az egyes államok polgárainak és a különböző nemzeti kultúráknak valamiféle szakrális, isteni megalapozottságú küldetéstudatot is tulajdonított. Tudjuk, hogy így vélte ezt annak az ókori római birodalomnak a vezetése is, amely letéteményesének vallotta magát Nagy Károly frank állama és I. Ottó német-római birodalma éppúgy, mint a bizánci császárság, vagy később a cári Oroszország, de ugyancsak a birodalmi küldetéstudat és a szent eszme (persze már nem keresztény üdvtörténeti alapon, hanem a polgárosodásba, a jogegyenlőségbe és a klasszikus liberális szellembe vetett hit jegyében) hatotta át Napóleont és az ő impériumát is.