Kidfluenszerek: kicsi sztárok, nagy kockázattal

A közösségi média indulásának hajnalán sok család osztotta meg otthoni képeit a Facebookon mindenféle kitakarás vagy védelem nélkül. Néhány év múlva pedig már számos történetet lehetett olvasni megdöbbent amerikai családokról, amelyek európai nyaralásuk közben csodálkoztak rá egy-egy őket ábrázoló reklámplakátra valamelyik történelmi látványosság szomszédságában. A 2010-es évek elején az internetes képek felhasználását még nem szabályozták olyan szigorú jogszabályok, mint ma.

Ezzel egy időben kezdték felhívni pszichológusok és HR-szakemberek a munkavállalók figyelmét, hogy a cégek figyelik a reménybeli kollégáik profiljait, így nem szerencsés egy-egy átmulatott éjszaka eredményét vagy egy kínos családi ünnepet cenzúrázatlanul megosztaniuk.

Az internet ugyanis — így a közhely — nem felejt. Hiába áll egyre több zárolási lehetőség rendelkezésre, még mindig igaz, hogy ami egyszer felkerül oda, az ott is marad. Pszichológusok szerint komoly lelki problémákat is okozhat, ha egy fiatalkori botlás ilyen módon, nagy nyilvánosság előtt jön újra szembe velünk.

Ennek ellenére az elmúlt években szárnyal a „kidfluenszerség”. Olyan tizennyolc év alattiakról, azaz gyerekekről van szó, akik nemcsak jelen vannak a közösségi médiában, hanem ott tartalmak létrehozásával nézettséget, interakciókat és bevételt generálnak, gyakran pedig szponzorált termékeket népszerűsítenek. A helyzet több szempontból is problémás. Először is a legtöbb platform csak tizenhárom évesnél idősebb felhasználóknak engedi meg a saját profil létrehozását, így a kisebbek általában a szülő fiókján keresztül jelennek meg.