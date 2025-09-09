A világszervezet gratulál a gazdasági sikereinkhez 

A népszövetségi tanács gratulált a magyarországi szanálás sikeréhez ― adja hírül Az Est szeptember 12-én. Mint írják: „A közgyűlés főbizottsági ülése után a népszövetségi tanács is foglalkozott Magyarország pénzügyi talpraállításának ügyével. Smith népszövetségi főbiztos itt is röviden összefoglalta azt, amit a főbizottságban kifejtett.” Jeremiah Smith beszámolója alapján határozatba foglalja a dicséretet, s „tudomásul veszi azt a figyelemre méltó tényt, hogy a lezárt számadások 63 millió aranykoronányi felesleget tüntetnek fel 100 millió aranykoronányi hiány helyett, továbbá hogy a magyar korona stabilizálását szerencsésen biztosították, a kereskedelem terjedelme fokozódik és az aratás jól ütött ki.” Azt is kiemelik: „Magyarországnak előnyére szolgál, ha új egyezményeket köt különösen a szomszéd államokkal”, hogy „ilyen módon hozzájáruljanak a szorosabb kereskedelmi kapcsolatok kifejlődésének előmozdításához.”

A határozat 5. pontja tartalmazza az elismerést, mivel a népszövetségi tanács „őszintén gratulál a magyar kormánynak és a főbiztosnak ahhoz, hogy a pénzügyi helyreállításban most elért eredmény – az egész helyzet figyelembevételével ― jóval előrehaladottabb, mint ahogy lehetségesnek hitték és így teljes mértékben jogosult az a remény, hogy a pénzügyi talpraállítás a jegyzőkönyvhöz és az eredeti programhoz képest szerencsés befejezésre jut.”

Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter köszönetet mond a kormány nevében a Népszövetségnek, annak illetékes szerveinek, az amerikai Jeremiah Smith főbiztosnak és munkatársainak. Leszögezi: „Az ügy iránt tanúsított odaadásuk s szakavatott hozzáértésük megnyerte a magyar nép bizalmát az újjáépítési terv iránt. Bizonyára sok nehézséget kell még leküzdenünk, de biztosíthatom önöket, hogy Magyarország a végsőkig kitart azon az úton, amelyre rálépett.” Kéri a tanácsot, hogy e törekvésében a jövőben is támogassa hazánkat.

Walko Lajos (Forrás: Wikipédia)

A Pesti Hírlap szeptember 8-án arról ír, hogy az egykori debreceni 39. gyalogezred világháborúban elesett hősi halottainak emlékművét nagyszabású ünnep keretében leplezték le. Az eseményen József főhercegen kívül az ezred világháború alatti vezetője, vitéz Fábry Dániel őrnagy is megjelenik, továbbá vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok, a hadsereg főparancsnoka, aki a nemzeti hadsereg koszorúját hozza az emlékműre. „Az ünnep a különböző felekezetű templomokban tartott istentiszteletekkel kezdődött. A főherceg kíséretével a nagytemplomban jelent meg, ahol Baltazár Dezső püspök mondott beszédet. Innen a vendégek a Nagyerdőbe hajtattak, amelynek bejárata előtt állították fel a Debreczeny Tivadar szobrászművész által tervezett hatalmas emlékművet.” A felsorakozott csapatok, a volt 39-es honvédek és a cserkészek szemléje után József főherceg beszédet mond, amelyben visszatekint az ezred katonáinak

a világháború folyamán sűrűn elért dicsőséges fegyvertényeire és különösen kiemelte a Hajdúság fiainak mindenkor tapasztalt halálmegvető bátorságát, kötelességtudatát és hazaszeretetét.

József főherceg befejezésül arról beszél: legforróbb mindennapi imája az, „hogy a Jóisten áldja meg dicső nemzetünket, amelynek a vitéz 39-esek oly példaszerű tagjai voltak.” Ezután Elein László tábornok átadja „megőrzés és ápolás végett” az emlékművet Debrecen város közönségének, Magoss György polgármester pedig köszönő beszéd kíséretében átveszi.