Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

emlékműDebrecennépszövetségi tanács

A világszervezet gratulál a gazdasági sikereinkhez 

Gratulál a magyar kormánynak a Népszövetség az elért eredményekhez a pénzügyi helyreállításban és reálisnak tartja, hogy hamarabb befejeződhet. Felavatják az egykori debreceni 39. gyalogezred világháborúban elesett hősi halottainak emlékművét. Balassagyarmaton leleplezik Madách Imre és Mikszáth Kálmán emléktábláit. Horthy Miklós kormányzó szerint előbbi a küzdés igéjét véste a magyar szívekbe, utóbbi pedig a vidék, a magyar nép szeretetének apostola volt. Magukra maradnak a szocialisták a parlament rendkívüli összehívására irányuló akciójukkal. 

Megyeri Dávid
2025. 09. 09. 5:12
A népszövetségi tanács gratulált a magyarországi szanálás sikeréhez ― adja hírül Az Est szeptember 12-én. Mint írják: „A közgyűlés főbizottsági ülése után a népszövetségi tanács is foglalkozott Magyarország pénzügyi talpraállításának ügyével. Smith népszövetségi főbiztos itt is röviden összefoglalta azt, amit a főbizottságban kifejtett.” Jeremiah Smith beszámolója alapján határozatba foglalja a dicséretet, s „tudomásul veszi azt a figyelemre méltó tényt, hogy a lezárt számadások 63 millió aranykoronányi felesleget tüntetnek fel 100 millió aranykoronányi hiány helyett, továbbá hogy a magyar korona stabilizálását szerencsésen biztosították, a kereskedelem terjedelme fokozódik és az aratás jól ütött ki.” Azt is kiemelik: „Magyarországnak előnyére szolgál, ha új egyezményeket köt különösen a szomszéd államokkal”, hogy „ilyen módon hozzájáruljanak a szorosabb kereskedelmi kapcsolatok kifejlődésének előmozdításához.” 

A határozat 5. pontja tartalmazza az elismerést, mivel a népszövetségi tanács „őszintén gratulál a magyar kormánynak és a főbiztosnak ahhoz, hogy a pénzügyi helyreállításban most elért eredmény – az egész helyzet figyelembevételével ― jóval előrehaladottabb, mint ahogy lehetségesnek hitték és így teljes mértékben jogosult az a remény, hogy a pénzügyi talpraállítás a jegyzőkönyvhöz és az eredeti programhoz képest szerencsés befejezésre jut.” 

Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter köszönetet mond a kormány nevében a Népszövetségnek, annak illetékes szerveinek, az amerikai Jeremiah Smith főbiztosnak és munkatársainak. Leszögezi: „Az ügy iránt tanúsított odaadásuk s szakavatott hozzáértésük megnyerte a magyar nép bizalmát az újjáépítési terv iránt. Bizonyára sok nehézséget kell még leküzdenünk, de biztosíthatom önöket, hogy Magyarország a végsőkig kitart azon az úton, amelyre rálépett.” Kéri a tanácsot, hogy e törekvésében a jövőben is támogassa hazánkat. 

Walko Lajos (Forrás: Wikipédia)

A Pesti Hírlap szeptember 8-án arról ír, hogy az egykori debreceni 39. gyalogezred világháborúban elesett hősi halottainak emlékművét nagyszabású ünnep keretében leplezték le. Az eseményen József főhercegen kívül az ezred világháború alatti vezetője, vitéz Fábry Dániel őrnagy is megjelenik, továbbá vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok, a hadsereg főparancsnoka, aki a nemzeti hadsereg koszorúját hozza az emlékműre. „Az ünnep a különböző felekezetű templomokban tartott istentiszteletekkel kezdődött. A főherceg kíséretével a nagytemplomban jelent meg, ahol Baltazár Dezső püspök mondott beszédet. Innen a vendégek a Nagyerdőbe hajtattak, amelynek bejárata előtt állították fel a Debreczeny Tivadar szobrászművész által tervezett hatalmas emlékművet.” A felsorakozott csapatok, a volt 39-es honvédek és a cserkészek szemléje után József főherceg beszédet mond, amelyben visszatekint az ezred katonáinak 

a világháború folyamán sűrűn elért dicsőséges fegyvertényeire és különösen kiemelte a Hajdúság fiainak mindenkor tapasztalt halálmegvető bátorságát, kötelességtudatát és hazaszeretetét.

József főherceg befejezésül arról beszél: legforróbb mindennapi imája az, „hogy a Jóisten áldja meg dicső nemzetünket, amelynek a vitéz 39-esek oly példaszerű tagjai voltak.” Ezután Elein László tábornok átadja „megőrzés és ápolás végett” az emlékművet Debrecen város közönségének, Magoss György polgármester pedig köszönő beszéd kíséretében átveszi. 

Balassagyarmaton kettős ünnepet tartanak, mivel itt rendezi a Faluszövetség százegyedik kiállítását, délután pedig leleplezik Nógrád vármegye két nagy szülötte, Madách Imre és Mikszáth Kálmán emléktábláját ― közli a Budapesti Hírlap szeptember 8-án. Mint beszámolnak róla: „Balassagyarmat ünnepi díszbe öltözött, szőnyegekkel és virágokkal díszített ablakok, fellobogózott utcasorok várták a vendégeket. A vármegyeházához vezető útvonalon két hatalmas diadalkapu emelkedett. A vármegyeháza előtt a helyőrség díszszázada állott, balszárnyán a vármegye vitézeivel. A vármegyeházhoz vivő út körül  és a megyeháza előtt foglaltak helyet a vármegye községeinek küldöttségei, amelyek festői látványt nyújtottak a palóc népviselet számtalan változatában.” Horthy Miklós kormányzó a kiállítást megnyitó beszédében kifejti: 

Nógrád és Hont vármegyék gerinces magyar népe a nagy veszteségek után is bizalommal néz a jövőbe és megmutatja, hogy ez a két kuruc vármegye a megcsonkítás ellenére is élni fog, mert élni akar. Örömmel látom ennek a két vármegyének kitartó, céltudatos munkáját.

Az írók emléktábláinak avatásán a kormányzó úgy fogalmaz: „Nógrád vármegyének két nagy fiát, a magyar égnek két tündöklő csillagát ünnepeljük ma. 

Madách életének java része nehéz, csaknem reménytelen időkre esik. […] Mégis a küzdés apoteózisát írta meg, a küzdés igéjét véste a magyar szívekbe.” Mikszáth pedig „akkor élt, amidőn ismét talpraállott a magyar géniusz és a nagy föllendülés reményeket varázsolt a nemzet elé.” Horthy szerint nyugodt, bizakodó, mosolygó kedéllyel örökítette meg korát, „de legerősebben az újjáébredt magyar őserők gyökereihez, a faluhoz, a vármegyéhez vonzódott. A vidék, a magyar nép szeretetének apostola volt.” 

Magukra maradnak a szocialisták a parlament rendkívüli összehívására irányuló akciójukkal – írja meg a 8 Órai Ujság szeptember 10-én. Közlik: a pártvezetőségi ülés foglalkozott a nemzetgyűlés és a szanálási bizottság összehívásának kérdésével és kiadta az utasítást a szocialista párt parlamenti frakciójának az „összehívási akció megindítására”. A szocialisták a kormányzót alaptalanul megrágalmazott Beniczky Ödön egykori belügyminiszter ügyében, a drágaság és a munkanélküliség kérdésében akarják a Házat összehívni. A közvélemény azonban 

már régóta tisztán lát és nagyon jól tudja, hogy a mozgalom ezúttal sem irányul másra, mint csupán a magyar belpolitikai élet nyugalmának a genfi ülésezés idején való megzavarására.

A lap szerint viszont a baloldali pártok tudják, hogy az első ügyben a bíróság illetékes, az árak kérdésével a kabinet már hetek óta foglalkozik, a beruházási program és a közmunkák beindulása a munkaerőpiacra is jótékony hatással lesz, így a 25 tagú szocialista frakció akciója sikertelenségre van ítélve.  

 Borítókép: A debreceni 39-es gyalogezred emlékműve (Forrás: kozterkep.hu) 

