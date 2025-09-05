Öcsi: egy falat múlt Józsefváros szívében

A pesti Bérkocsis utca és a Nagy Fuvaros utca sarkán elhaladók érdekes szertartást figyelhetnek meg naponta dél körül. Néhányan topogva, csillogó szemmel állnak az utcán az Öcsi étkezde előtt, várva, hogy megürüljön egy-egy hely a sűrűn elhelyezett néhány asztalka körül.

Aranyszabály: ha felszabadul egy szék, akkor bárki leülhet bárki mellé, az idegenek sem zavartatják magukat, noha az étkezők zöme régóta ismeri egymást.

Angyalborda és máglyarakás

Oláh Ferenc, a tulajdonos házaspár férfi tagja – akit a törzsvendégek csak Ferinek szólítanak – hetven életévét meghazudtoló energiával sürög-forog az asztalok körül, veszi fel a rendeléseket, viszi ki a tálakat, vagy megy a kasszához kiállítani a cechet, amihez a vendégek önbevallása alapján pötyögi be a fogyasztásukat. Eközben felesége – akivel hosszú évek óta ketten, minden segítség nélkül viszik a boltot – a konyhában süt-főz megállás nélkül.

A kézzel írt étlapon feltüntetett magyaros ételek – pacal, cigánypecsenye, milánói borda vagy a tojásos nokedlivel, párizsi karajjal, valamint reszelt sajttal készített családi specialitás, az angyalborda – mellett jellemzően nem szerepel desszert, de Varga Erzsébet időnként enged a vendégek unszolásának.

Erzsike, kivételesen csinálna holnap máglyarakást?

– kiált be reménykedve az egyik vendég a konyhába, a főnökasszony pedig enged a kérésnek, megígérve az Öcsiben ritkán kínált nyalánkságot.

A mellettem ülő vendég odasúgja: Erzsébet gyakorlatilag minden desszertet bravúrosan képes elkészíteni, a palacsintától kezdve a császármorzsáig, s lelkemre köti, hogy másnap ki ne hagyjam a máglyarakást. Amikor több asztalnál is szóba kerül Erzsike legendás virtuozitása, Ferenc feleleveníti, hogy leendő neje már megismerkedésükkor, kiskamasz korukban levette a lábáról a főzni tudásával. – Mennyi is lehetett, 12-13 éves? Áthívott hozzájuk azzal, hogy töltött káposztát csinált, kóstoljam meg. Máig teljesen eleven ez az emlék, mintha tegnap történt volna. Fenséges volt! Először el sem akartam hinni, hogy Erzsi főzte, nem tudtam elképzelni, hogy egy kis bakfis ilyen mennyei ételt képes készíteni – nosztalgiázik Ferenc.