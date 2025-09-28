„Olyan erősen éreztem a hívást, hogy nem volt visszaút” – mondja a Lugas interjúsorozatában Balázs Andrea

– Milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy Bodrogi Gyula önnek adta át a stafétát interjúsorozatunkban?

– Bevallom őszintén, elsírtam magam. Mindig is nagyon szerettem, mondhatni, bálványoztam őt, de amikor elkezdtünk együtt játszani, ez csak megerősödött. Az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy benne van a telefonomban egy piros szívecskével, és bármikor fel tudom hívni.

– Nehéz-e együtt dolgozni egy idollal, vagy ilyenkor más fénytörésben látja az ember a bálványát?

– Én már a Nagymester olvasópróbáján majdnem elájultam, készült is egy kép, amit a színházunk sajtósa elküldött a próba után azzal a szöveggel, hogy olyan emberrel szeretne együtt élni, aki így néz rá, ahogyan én Bodrogi Gyulára. Akit először egyébként nem mertem tegezni, nagyon zavarban voltam, próbáltam nagyon kedves lenni vele, de nem tudtam, hogy mondjam el neki, hogy imádom. Mostani szóval élve, „fanoltam” őt. A rajongásom annyira erős volt, hogy megnyikkanni sem tudtam. Aztán Gyuszi bácsi fantasztikus humora és csodálatos közvetlensége egy perc alatt átlendített ezen, és utána már partnerként tekintettünk egymásra. Mondom ezt úgy: a mai napig csak remélni tudom, hogy a partnere vagyok, sokszor még ma sem hiszem el, hogy vele játszom. Végtelenül imádom, amit a színpadon művel, és azt is, hogy egyfajta cinkosság alakult ki kettőnk között. Nem tudom megmagyarázni, hogy ez miből jött: az egymásra figyelésből-e, a darab milyenségéből, vagy abból, hogy apát és lányát játsszuk a darabban. Mindenesetre hálás vagyok, hogy ez így alakult.

– Nemrég Hollósi Frigyes-díjat kapott a Kőszegi Várszínház Köz-Játék Fesztiválján. Ezt annak a színművésznek ítélik oda, akinek a teátrum nagyszínpadi bemutatójában nyújtott alakítása a leginkább tetszett a közönségnek. A Felső szomszédok című előadás Babette-jével győzte meg idén a nagyérdeműt. Mit jelent önnek ez a díj?

– Közönségközpontú színésznek tartom magam. Karinthy Mártontól, sőt ha kicsit visszamegyek az időben, már Kishonti Ildikótól és Hűvösvölgyi Ildikótól is azt tanultam, hogy a közönség mindenekelőtt. Én abban hiszek, hogy a közönség nélkül nem lehetnék színész, ők pedig nem lehetnek közönség nélkülem. Közös játék ez, aminek hiszek az erejében, szeretetében. Úgyhogy minden olyan díj, ami a közönségtől jön, igazi megtiszteltetés. Ahogyan az is, hogy esténként színpadra léphetek.