„Tízből kilencszer meg lehet mondani, melyik színész tud hatni” – mondja Bodrogi Gyula a Lugas interjúsorozatában + videó

– Hogy halad a rehabilitációja?

– Előrehaladott, voltam már vadászni is. A rehabilitációmat elősegíti minden, ami kikapcsol egy kicsit, mert minél kevesebbet gondolunk arra, hogy mit történt, vagy tudatosítjuk azt, annál gyorsabban megy a felépülés. Persze, az autótól túl nagy távolságra nem tudok eljutni. Most azt tréningezem, hogy fokozatosan egyre többet tudjak teljesíteni. Ebben az a trükk, hogy egy adott távot egy idő után már meg sem érzek, mert beidegződik, de így az első időkben az egy-két lépéstől a száz lépés, aztán a kétszáz lépés nagy feladat volt. Ez egy érdekes játék, jópofa edzés, csak mivel az ember tudja, hogy minek a következménye, szomorúsággal tölti el.

– Ősszel visszatér a színpadra. Új szerepre is készül, vagy csak a meglévőket veszi vissza?

– A Nemzeti Színházban az Esthajnalban, az Egri csillagokban és az Olasz szalmakalapban játszom, de a direktor azt mondta, hogy gondolkodik valami új dolgon is. Adja Isten, legyen annyi erőm, hogy győzzem teljesíteni a feladatokat. Mert ha úgy kell odamenni, hogy erőt kell vennem magamon, az nem jó. Se próbára, se előadásra nem jó úgy menni, hogy ha valami más végig nyomja a lelkemet. A Karinthy Színházban is játszom, a Nagymester című darabban, melyben Balázs Andrea alakítja a lányomat. Nagyon szeretem ezt az előadást is.

– Ezek szerint aktív színházi hónapok elé néz.

– Addig kell aktívnak lenni, amíg össze nem esik az ember. Mindig kell feladat. Jól érzem magam a bőrömben, és nagyon szerencsésnek érzem magam. Ott kezdődik a szerencse, hogy akkor kaptam a diplomámat, amikor a televízió indult Magyarországon. Ez 1957-ben volt, én pedig 1958-ban diplomáztam. Abban az időben még úgy volt, hogy mi csináltunk mindent a televízióban: mi voltunk a színészek, a riporterek, a riportalanyok, a játékvezetők, a játékosok. Nagyon izgalmas volt. A színházi előadásokat – mint ma a futballmeccseket – közvetítette a televízió. Ez mára sajnos teljesen megszűnt. Lehet, hogy ennek anyagi okai is vannak, mindenesetre nagyon sajnálom. A televízió előtt az igazi nagy ismertséget egy-egy filmszerep hozta, aztán ez áttevődött a televízióra. Viszont az, ha valakit a színházi szerepein keresztül ismertek meg, különlegességnek számított. Örülök, hogy így alakult, hogy ebben lehettem 1958 óta. Előtte három évig táncos voltam.