Por a romok felett

Kína megadta a módját az ünneplésnek. Tökéletesen koreografált katonai felvonulás, modern fegyverek a széles sugárúton a pekingi belvárosban, a pódiumon pedig külföldi delegációk figyelték az eseményeket. Jelen volt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, utóbbi legendás vonatával érkezett a kínai fővárosba. Nem tudni, hogy a fiatal Kim is fél-e a repüléstől, mint édesapja, de nem szakított a hagyománnyal, ő is vonatra ül, ha külföldre utazik. Kína azt ünnepli, hogy Japán letette a fegyvert nyolcvan évvel ezelőtt, így az egész második világháború véget ért, jó fél évvel az európai hadszíntéren való fegyvernyugvást követően. Pedig az a Kína, amely győzött nem ez a Kína volt, amit most ismerünk. Kína folyamatos polgárháborús helyzetben volt a második világháború idején, a nacionalista csapatok a kommunistákkal harcoltak a japán megszállás idején, Mao Ce-tung csak 1949-re tudott felülkerekedni és kikiáltani a Kínai Népköztársaságot. A japán fegyverletétel idején még Csang Kaj-sek erői voltak győztes pozícióban, Kína történelmében a világháború vége csak egy fontos, de nem sorsdöntő epizód volt. Mivel azonban végül a kommunisták győzedelmeskedtek, természetes, hogy a történelemszemlélet is alakul, vagyis visszatekintve az összes kínai eseményt a magukénak érzik Mao örökösei. Kína győzött, Japán veszített.





Kifakuló vörös





A vörös múlt ugyan roppant meghatározó Kínában, de nem mondható, hogy ideológiailag ne változott volna az ország. A jelenlegi álláspont szerint az országban szocializmus van kínai jellegzetességekkel, amely szándékosan nyitva hagyja a kérdést, mik ezek a jellegzetességek. A kínai kommunizmus már Teng Hsziao-ping vezetése idején elkezdett a mélyvörösből kifakulni, mára szinte semmi jele nincs a mindennapokban az egykori üdvözítő tannak. Egyedül annyi maradt meg, hogy a Kínai Kommunista Párt irányít, az ottani belső folyamatok roppant fontosak, a társadalom pedig ezt zokszó nélkül elfogadja. A kínai jellegzetességekkel felruházott demokrácia így működik, de mivel Kína alapvetően stabil és dinamikusan fejlődik, nehezen lehet elképzelni bármilyen forrongást. Kína önmagára a világ közepeként tekint, amely a történelem során sokszor külföldi hatalmak játékszere volt, de ezeket az időket maga mögött hagyta, és teljes joggal uralja a régióját. A különböző kisebb népeknek elhozza a fejlődést és a biztonságot, így egyáltalán nem hódít meg területeket, hanem felkarolja azokat, akik gyengébbek nála. A kínai nézőpont így teljesen más, mint az amerikai vagy a nyugat-európai, ahol kőbe vésett határok vannak, apró országok apró népekkel, sajátos szabályokkal és törvényekkel. A nyugati olvasat szerint Kína feltörekvő gigász, amely megváltoztatja a rendet és igyekszik átalakítani a nemzetközi környezetet. Peking viszont mindig így viselkedett, amióta a Népköztársaság létezik, saját szabályai szerint működött, s nem igazán törődött azzal, ki mit gondol róla. Vagyis a katonai felvonulás a háború befejezésének 80. évfordulóján nem jelentett semmiféle változást. Az orosz elnök meghívása nem fricska az amerikaiaknak, ahogy az észak-koreai vezető jelenléte se üzenet nekik. Az orosz–ukrán háború Kínában nem annyira jelentős esemény, hogy ehhez igazítsák a diplomáciájukat.