Lex ApponyiNagy-Románia aApponyi Albert

Román nemzetépítés a magyar tantermekben

A Lex Apponyiról számos publikáció és könyv jelent meg az elmúlt több mint egy évszázadban, de ezek közül csak kevés olyan volt, amely egyszerre alkalmazta a neveléstörténeti és politikai gondolkodástörténeti dimenziókat.

Miklós Péter
2025. 09. 19. 5:10
Lugas
A magyar politika- és neveléstörténetnek egyediségében különleges metszetét adja Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter tevékenysége, azon belül is az 1907-es Lex Apponyi néven elhíresült iskolaügyi törvény. Ez a jogszabály kötelezővé tette valamennyi hazai oktatási intézményben a magyar nyelv tanítását, mégpedig olyan módon, „hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni”. Apponyi célja ezzel az volt, hogy a magyar állam valamennyi polgára, felekezeti és nemzetiségi hovatartozásától, valamint anyanyelvétől függetlenül ismerje legalább alapvető szinten a magyar nyelvet. Az államszocializmus-kori történetírás, s napjainkban is a román történetírás egyes irányzatai szerint ez a törvény közvetlenül hozzájárult azokhoz a nemzetiségi mozgalmakhoz, amelyek végsősoron – más politikai körülményekkel együttesen – a történelmi magyar állam megszűnéséhez és a trianoni békediktátumhoz vezettek. A Lex Apponyiról számos publikáció és könyv jelent meg az elmúlt több mint egy évszázadban, de ezek közül csak kevés olyan volt, amely egyszerre alkalmazta a neveléstörténeti és politikai gondolkodástörténeti dimenziókat. Köő Artúr, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának tanársegédje, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa és a Benkő István Református Gimnázium tanára idén megjelent Nagy-Románia a tantermekben. A román–magyar viszony a Lex Apponyi árnyékában Trianon előtt című könyvében azonban megtette ezt.


A kötetben a szerző a Lex Apponyi egyik közvetlen előzményeként az 1906-os bukaresti kiállítást említi, amelyik megemlékezett a Román Királyság létrejöttének 25. évfordulójáról, I. Károly király regnálásának 40. évfordulójáról, valamint arról, hogy Traianus római császár hadereje 1800 évvel korábban foglalta el Daciát. Ezen a nagyszabású politikai kommunikációs eseményen számos erdélyi román pap és tanító vett részt, akik azt hangoztatták ott is és később szolgálati helyükön is, hogy céljuk a Romániához való csatlakozás. A magyarországi románok ezen törekvései ellensúlyozására alkották meg a Lex Apponyit, amely asszimilációs szándékkal született, de az oktatás- és képzésfejlesztési szándék a kiolvasható belőle. Számos kisebb-nagyobb esettanulmányon és korabeli dokumentumból kirajzolódó történeten keresztül mutatja be a könyv azt a politika- és pedagógiatörténeti szempontból is fontos konfliktussorozatot, amely a történelmi magyar állam nemzetiségi iskoláinak fenntartói és munkatársai, valamint a magyar kormányzat között alakult ki akkoriban. Erénye a kötetnek, hogy az elfogulatlanság igényével készült, s nagyszámú eredeti dokumentum felhasználása alapozta meg a megírását. Ennek jegyében a szerző budapesti, bécsi, bukaresti, kolozsvári, gyulafehérvári, nagyváradi, aradi levéltárakban is kutatott, s különösen értékes a kiadvány ötvenegy dokumentumból álló, százhúsz oldalas forrásközlés része, amely révén az olvasó nemcsak a szerző értelmezésében, de a maguk teljességében is megismerkedhet ezekkel az iratokkal, így a történeti következtetéseket is maga vonhatja le.


A Lex Apponyi keletkezése az idei közállapotok és nemzetiségi közvélemény érzékeltetésére álljon itt a következő példa. A bánsági, karánsebesi születésű magyarországi román tanítójelölt, Pavel Jumanca az 1906-os bukaresti kiállításra való visszaemlékezésében megfogalmazta, hogy útja során az a kép alakult ki benne, hogy Románia „szent föld” és „szabad levegőjű ország”, ahonnan elragadtatva tért haza. Mint fogalmazott: „A vonat megáll az orsovai állomáson, de gondolataim visszaszállnak az elhagyott földre. Még mindig álmodok. Egy csendőr az állomáson, magyar szokás szerint, ordít. Ez segít abban, hogy rájöjjek, Magyarországon vagyok. Hat órára hazaértem, boldogan, mert láthattam Románia szent földjét és beszívhattam ennek az országnak a szabad levegőjét.” Hogy azonban Románia valójában mennyire nem volt szabad állam abban az időben, azt bő egy évtizeddel később, az első világháborús vereségünket követően a területére került magyar kisebbség tragikus módon tapasztalhatta meg.


(Köő Artúr: Nagy-Románia a tantermekben. A román–magyar viszony a Lex Apponyi árnyékában Trianon előtt. Patrióták Közössége, Budapest, 2025.)

