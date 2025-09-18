Új utakon a kávé

Rezeda Kázmér még nem tudta eldönteni, szereti-e igazából a kávét.

Pedig ideje lenne ennek a döntésnek, ugyanis Rezeda Kázmér napi négy-öt kávét is megivott. S amiből az ember ennyit fogyaszt, arról illene tudnia, szereti-e igazából, avagy sem.

Persze, sok mindennel vagyunk így.

Van, aki nem négy-öt, hanem tíz-tizenkettő portált olvas el naponta, és fogalma sincs, szereti-e bármelyiket is.

És biztosan vannak még példák, de Rezeda Kázmér lusta volt töprengeni tovább.

Töprengett inkább a kávén még egy kicsit.

Pontosabban filmeken, amelyeket szeretett, amelyek ott lesznek vele a halálos ágyán is, és amelyekben így vagy úgy, de ott van a kávé.

Itt van mindjárt a Ponyvaregény, s benne, amikor Jimmie – maga Tarantino alakítja! – kávéval kínálja Vincent Vegát (Travolta) és Julest (Samuel L. Jackson), s közben elmondja a modern filmtörténet egyik legizgalmasabb monológját – aki nem látta, gyorsan nézze meg, mert a woke hamarosan betiltja. Íme:

„– Ne strapáld magad! Ne strapáld magad azzal, hogy dicséred a kávémat, pontosan tudom, hogy milyen jó, mert én veszem. Ha Bonny vásárol, ő szart vesz. Én azért vásárolom a drágát, mert adok az élvezetre. De most nem ez a legfőbb gondom, nem az, hogy milyen a kávé a konyhámban, hanem a halott nigger a garázsomban. Amikor behajtottatok, láttatok olyan táblát a háznál, hogy niggerhulla tároló?

– Nem.

– És tudod, hogy miért nem láttál?

– Miért?

– Mert nincs ilyen tábla, mert én nem tárolok niggerhullákat bazmeg, azért nem!”

Elég meggyőző kis monológ ez, na, s bár csak éppen horzsolja a kávét magát, akkor is idevaló.

Aztán itt A bakancslista. Mint tudjuk, Edward Cole, akit Jack Nicholson alakít, kizárólag Kopi Luwakot iszik, csak azért, mert drága, ám fogalma sincs, mi az. És a műtétje után a kórházban fekvő Carter Chambers – a csodálatos Morgan Freeman alakítása – átnyújtja neki a kávé leírását, amit Edward elkezd olvasni:

„– Azóta is azt a puccos kávét iszod, mi? – kérdezi Carter.

– Most mi van, ez az új mániád? – mondja Edward.”

És ekkor Carter átnyújtja a Kopi Luwak leírását, és Edward olvasni kezdi: