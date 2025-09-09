Elveszett a szent király teste

A svédországi Östersund eddig ötször pályázott téli olimpiai rendezésre, s ötször bukott el. Egy olyan újságírótól, aki egész életében a sporttal foglalkozott, furcsa lesz a következő mondat: milyen jó, hogy elbukta. Ezzel persze a svédek egy része biztosan nem értene egyet, de jó néhány östersundi igen. Azok, akik azt mondják, hogy Östersund elvesztette volna azt a bájos, kisvárosi jellegét, amit ma az odaérkező tapasztal. Lehet, hogy igazuk van. Mindenesetre itt kezdtünk el alámerülni a viking kor rejtelmeibe.

Östersund, ahol a viking kor egyik legnagyobb emléke látható

Fotó: Lantos Gábor

Fejesugrás a viking korba, irány Skandinávia legnagyobb rúnaköve

Most már csak azt kellene tisztázni, mit keres az ember július végén Östersundban, főleg, ha az ősi norvég fővárosba, Trondheimbe tart. Az első számú ok, hogy órákig vonatozhat a svéd és norvég Lappföld déli szélén.

A második, hogy elsétálhat Svédország legnagyobb rúnakövéhez. Ami Östersundban van.

Ehhez a belvárosból egy gyönyörű parkon, majd a Storsjön tavon átívelő gyaloghídon kellett átbaktatni Frösö szigetére, ahol pár, kissé jellegtelen épület ölelésében, egy miniparkban áll ez a kő. Tényleg nagy, tényleg szép, tényleg érdekes. Jó, elismerem, kissé furcsának hat ezért a viking-kori emlékért Európa északi széléig menetelni, de mit tegyen az ember, ha rajong ezért a kultúráért? Mert ez a kő tényleg egyedülálló emlék a vikingek életéről. Arról nem is szólva, hogy Jämtland tartomány egyetlen rúnaköve ez, és Jämtland nevének első, dokumentált említése.

Ám tudós nem vagyok, így csak az olvasmányélményeimre és feleségem alapos tudására hivatkozhatok. Ezek szerint ezt a követ valamikor 1030 és 1050 között készíthették.

Ha 1030 és 1038 között, akkor Szent István király is megnézhette volna, már ha arra jár.

A viccet félretéve, gyönyörű míves munka ez. A kövön látható kígyó vagy sárkány motívum (ennek eldöntését a képet nézegető olvasóra bízom) néhány helyi legenda szerint a közeli Storsjön tóban lakó szörnyeteget ábrázolja. Ebben nem lehetünk biztosak. Abban azonban igen, hogy a kövön látható felirat arról szól, hogyan engedte Östman Gudfast fia a keresztény vallást elterjeszteni Jämtlandban, hogyan tudott hidat építeni és felállítani a rúnakövet.