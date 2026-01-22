A Cigánydomb átka

Lakatos Menyhért Füstös képek című könyve után 1978-ban jelent meg a magyarországi cigányok világába vivő másik ikonikus alkotás, Holdosi József Kányák című regénye.

A Kánya család története egy átokkal kezdődik. Séta Fáni szerelmes volt a délceg muzsikus cigánylegénybe, Kánya Jenőbe, akinek egy parasztlányhoz, Gyura Rozihoz húzott a szíve. A fiatalok világ ellenében egybekeltek, s Rozi a Cigánydombra költözött. Séta Fáni nem bírta látni volt szeretője boldogságát, és eszeveszett sóvárgásában azután, ami nem lehetett az övé, valamennyi Kányát megátkozta.

Az utolsó leágazottatok, az unokáitok, ükunokáitok is örökké szerencsétlenek lesznek, bármibe fognak, nem sikerül, megátkozzátok azt a percet is, amikor apátok elvette a parasztlányt.

Rozinak és Jenőnek négy gyermeke született. Matild, Péter, Ernő és Jenő.

Matild, a falu egyik csendőrének a szeretője, ami fölött csak-csak szemet hunynak a cigányok, de amikor a rend emberei az öreg Bábit felgyújtják, mert engedély nélkül koldult, bosszút állnak a lányon. Nincs tovább maradása a Cigánydombon, meg sem áll Budapestig, ahol rátalál az egyenlőség eszméje, az őszirózsás forradalom, a szerelem és a boldogság. De Fáni átka a messzi nagyvárosban is utoléri: elveszíti férjét és kisfiát. Amikor megtörten visszatér a szülői házba, az öreg Kánya – aki életének utolsó éveit isten tudja, miféle megszállottság okán a kút őrzésével töltötte – és két fivére már nincsenek az élők világában.

Péter, a legidősebb fiú ötéves koráig egy mukkot sem beszélt, ezért a közösség a néma jelzőt ragasztotta rá. A fiú egy nap színes krétát talált, amivel lerajzolta a „mamát”, a „papát”, az erdőt, majd egyenként kimondta nevüket.

Néma Péter olyan szépen festett, hogy a gróf úr hamar pártfogásába vette, majd munkát is adott neki: a családi portrék után a Szűzanyát kellett megfestenie a kápolna falára a pufók kisdeddel és a „hús nélküli”, „vér nélküli” apostolokkal, akiknek olyan sápadt, fehér volt a bőrük, mint szeretőjének, a gróf lányának, Anasztázia kisasszonynak a mellei.

Ekkor már gyötörte a láz, okát egyedül az öreg Nyányinak árulta el: szeretné megfesteni a cigányok Krisztusát, hogy kimondhassa végre a nevét. Megszállott akarása nem hiábavaló. Végül elkészül vele, de abban a percben, amikor a Cigánykrisztus arcában a magáéra ismert, a létra megingott alatta és „zuhant át téren és időn”, életen át a halál felé.