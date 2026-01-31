A nemzeti kódok az irodalomban vannak

– Az utóbbi időben olvasok, hallok baloldali értelmiségi megnyilvánulásokat, amelyek – ha néha kényszeredetten is – arról szólnak, hogy amit húsz évig mondogattunk, nevezetesen hogy a rendszerváltoztatáskor kiépült egy baloldali-liberális kulturális és sajtóhegemónia, az helytálló vélemény volt. Igaz állítás. Harmincöt év után akár örvendetesnek is lenne mondható ez a fejlemény, még ha tán megkésett is kissé. Csakhogy időközben felnőtt egy korosztály, amelyiknek alig vannak emlékei a rendszerváltoztatásról, illetve mögötte egy másik, amelyik az Orbán-kormányok ideje alatt nőtt fel, ők aligha tudnak minderről bármit is. Ön ott volt a dolgok sűrűjében, hogy is történt ez?

– A magyar kulturális életet jellemző kettősség vagy szembenállás mindig is megvolt. Visszamehetnénk az előző századelőre (sőt még korábbra, akár a reformkori „haza és haladás”, „haza vagy haladás” ellentétpárjához…), amikor az új polgári értelmiség emancipálódni kezdett, és ezzel párhuzamosan hallatlan tempóban beépülni a magyar kulturális rendszerbe. Ennek a rétegnek megvolt a maga speciális értékrendje és érdekképviselete, ami természetesen helyet igényelt magának a „piacon”. Ez a törekvés az akkori liberális világban nem volt konfliktusmentes, de mintha meg lett volna az esélye a két rendszer közötti kiegyenlítődésnek, mindenesetre a kapcsolatépítés jó úton haladt az első világháborúig. Lehet persze, hogy ezt a benyomást a megszépítő távolság sugallja, mondjuk a harmincas évek ádáz népi-urbánus viszálykodása után… Mikszáthéknak persze voltak vitáik az új generáció­val, akik kezdték elfoglalni a magyar sajtónak a domináns részét. Emlékeztetnék az Ady fellépését követő „konzervatív” indulatokra is. De azért akkor még voltak olyan Rákosi Jenő-féle nagy sajtómágnások, és volt olyan stabil a hagyományos kulturális szerkezet, nem is beszélve a mindent átható liberalizmusról, hogy az „egyensúlyt” nagyjából meg lehetett tartani. És ne feledjük: a 20. század első évtizede, amiért a mai – százados manipuláltságú – irodalmi köztudat a Nyugat koraként rajong, ez volt a nagy létideje a „nemzeti” epikának is, még él Jókai, és ekkor jelennek meg a legjelentősebb Mikszáth- és Gárdonyi-regények. Ekkorra készül el a magyar századok mentalitásának gigantikus „emlékeztetője”, a Magyar anekdotakincs. És hát… hol volt a Nyugat példányszáma a Herczeg Ferenc-féle Új Időkhöz képest? Ám hol volt az Új Idők sajtótámogatottsága a Nyugatéhoz viszonyítva…