Lemondatnák a kormányt

Bethlen István miniszterelnök interjút ad a Le Petit Parisiennek a frankhamisítási ügy kapcsán, amiről a január 12-i Az Est is beszámol. Arra a kérdésre, hogy milyen szerepe van a hamis bankjegyek ügyében a politikának, a kormányfő úgy válaszol:

Ebben az egész ügyben valójában nincsen politikum. Külföldön legitimista államcsínyről, Albrecht-puccsról (Habsburg Albrecht királyi herceg – a szerző), fasiszta diktatúráról beszélnek. Megannyi teljesen alaptalan híresztelés! Egyszerűen arról van szó, hogy egy csoport állott össze hamis bankjegyek készítésére. Ebben a csoportban a legkülönbözőbb politikai felfogást valló egyének vannak, minden politikai meggyőződés nélküli emberek mellett. […] Egyetlen jel sincs arra, mely azt bizonyítaná, hogy valamennyi tettes valamely meghatározott célra a kormány vagy a jelenlegi kormányrendszer megbuktatásárára törekedett volna.

A miniszterelnök kitér az állami alkalmazottak szerepvállalására is. „Az a benyomásom, hogy a kompromittált tisztviselők a beugratottak közül valók, ami nem jelent mentséget bűnükre, és ezért éppoly szigorúan, sőt még szigorúbban sújtottuk őket, mint a többieket.” Megkérdik Bethlentől, mit kell a lemondásáról szóló híresztelésekről tartani. A válasz: „A kormány felelős minden hivatalos állásában levő személyért, és ha ezek olyan bűnt követnek el, amelyből az országra nehézségek származnak, a kormány felelősségének kérdését a parlament előtt fel kell vetni. A kormány természetesen nem tér ki ez elől a felelősség elől, de lemondásról nincsen szó.” Rákérdeznek arra is, miszerint egyesek azt a látszatot akarják kelteni, hogy közte és Horthy Miklós kormányzó között nézeteltérés volt a kérdésben. A miniszterelnök megerősíti: kezdettől állandó érintkezésben volt Horthyval, s ő minden foganatosított intézkedést jóváhagyott. Szerinte azonban „teljes összhang van a magyar és a francia érdekek között is ebben az ügyben”. Hangsúlyozza:

„A mi érdekünk és kötelességünk az volt, hogy erre az ügyre világosságot derítsünk, és nem tudom elhinni, hogy egyeseknek ebből a szomorúan botrányos bűnéből félreértés támadhasson a két nemzet között, ha a francia kormány látja, hogy a magyar kormány megteszi a maga kötelességét, ahogyan meg fogjuk tenni teljes energiával, egészen az utolsó pontig.”

A Budapesti Hírlap január 15-én arról tudósít Károlyi újabb árulása címmel, hogy Párizsban a magyar baloldali emigráció gyűlést tart, amelyen a frankhamisítási botrány kapcsán bosszúra szólítják fel a munkásságot. A szónok szerint haza kell menni, és mint Rákosi Mátyás, „belülről kell a mai uralom megdöntésére törekedni. A hallgatóság lelkesen éljenezte Rákosit.” Károlyi Mihály volt forradalmi puccsista miniszterelnök és köztársasági elnök is felszólal, és ismerteti egyesítő programját, „amelynek célja az, hogy a munkásság minden árnyalata alkosson közös frontot a mai uralom ellen”. Hangoztatja: „A francia kormányköröket minden eszközzel fel kell világosítani a franciaországi magyar propaganda ellensúlyozásának szükségességéről. A gyűlés végén határozatot fogadtak el, melyben megbélyegezték a mai magyar rendszert.”