Örök és elpusztíthatatlan

Időről időre felerősödnek azok a hangok, amelyek szerint a metál – vagy úgy általában a rockzene – halott, mert a slágerlisták mai változatait, a streamingplatformokat a pop- és a rapsztárok uralják, a rockban pedig már régóta nem történik semmi érdekes. A műfaj nagyjai lassan kiöregszenek, meghalnak vagy csak önmagukat ismétlik, a fiatalabb bandák közül pedig kevés tudta igazán kinőni magát, hogy mondjuk a Metallicához vagy az Iron Maidenhez hasonló nagyágyúvá váljon.

Gombos Krisztián
2026. 01. 23. 5:10
Ebben kétségkívül van igazság, és azt is nehéz vitatni, hogy a fémzene napjainkra eléggé kiszorult a mainstream médiából, s így nincs annyira szem előtt, a felszín alatt azonban nemhogy nem halt meg, épp ellenkezőleg, él és virul. Biztos, hogy nem sokkolja már úgy a világot, mint a hatvanas-hetvenes években a Black Sabbath, a kilencvenes években Marilyn Manson, és nem folyik úgy a csapból, mint az ezredforduló környékén a Linkin Park vagy a Limp Bizkit, de köszöni szépen, remekül megvan. A tematikus fesztiválok Európa- és Észak-Amerika-szerte egyenként több százezer nézőt vonzanak, a legnagyobb bandák önálló stadion- és arénaturnéi hónapokkal előre telt házasak, és kiváló új zenekarokból sincs hiány, csak egy kicsit többet kell értük kutatni az információs zajban.

Gene Simmons, a KISS legendás frontembere nagyjából évente elmondja egy interjúban, hogy szerinte a rockzene rég meghalt, úgyhogy arra már föl sem kapom a fejem, néhány hete azonban Rick Beato zeneiparral foglalkozó youtuber is készített egy videót a témában, ami elgondolkodtatott. A csatornáján 4,4 millió feliratkozóval rendelkező Beato abból kiindulva temeti a műfajt, hogy a metál- és rockbandáknak más műfajok képviselőihez képest jóval alacsonyabb a hallgatottságuk a Spotifyon. Ez azonban véleményem szerint teljesen fals érvelés, valami olyasmi, mintha azt mondtuk volna korábban, hogy Michael Jacksont vagy Madonnát sokkal többen hallgatják, mint a Metallicát vagy a Guns n’ Roses-t, szóval a rock innentől nem releváns. Ráadásul csak a Spotify-lejátszásokból indul ki, pedig sokan vannak, akik más online platformokon hallgatnak zenét, a fizikai hanghordozókról már nem is beszélve.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy pop mindig is népszerűbb volt a rocknál, de ez egyszerűen a műfaj sajátosságaiból adódik: a popdalok rövidek, zeneileg általában kevésbé bonyolultak, hangzásra kellemesek, dallamosak, könnyen emészthetőek, arra vannak kitalálva, hogy minél szélesebb közönséget érjenek el. Ezzel szemben a rockban és a metálban gyakoribbak az akár 6-7 perces vagy még hosszabb számok, összetettebb dalszerkezetek, amiken elsőre nehezebb fogódzót találni, a zúzós torzított gitártémák és a sokszor üvöltés-hörgés formájában megjelenő ének pedig sokakat eleve elriaszt a műfajtól. Emellett a dalszövegek is gyakorta boncolgatnak komolyabb, kellemetlen-kényelmetlen témákat, legyen szó akár lelki nehézségekről vagy éppen társadalmi problémákról. Rövidebben: amíg a pop a tömegek kegyeit keresi, a rocknak és a metálnak nem feltétlenül célja, hogy sokakhoz szóljon.

Azt is megjegyzi Rick Beato a videójában – s másoknál is  gyakori érv a rock hanyatlása mellett –, hogy az olyan új generációs sztárcsapatok, mint mondjuk a Bring Me The Horizon, meg sem közelítik ismertségben a régebbi nagyágyúkat. Ez szinte biztosan így van, de nézzünk kicsit mögé, miért alakulhatott így. Napjainkra a zene- és médiafogyasztási szokások teljesen átalakultak ahhoz képest, amit akár csak 20-25 éve tapasztalhattunk. Az ezredforduló környékén a Bravo, a Popcorn és a hasonló tinimagazinok címlapján a Backstreet Boys és a N’sync mellett gyakran helyet kapott a Linkin Park vagy a Korn is, és az akkor mindent letaroló hasonszőrű nu-metal bandák legnagyobb slágerei legalább annyit szóltak a különböző zenetévéken, mint a popcsapatok számai.

Mára a tiniknek szóló nyomtatott magazinok megszűntek, a zenetévék pedig rengeteget vesztettek jelentőségükből, sőt az ikonikus MTV, amely több generáció ízlését határozta meg, múlt év végén jelentette be, hogy több országban – köztük Magyarországon is – befejezi a sugárzást. Mostanra vége a monolitikus popkultúra időszakának, napjaink előadóinak csaknem lehetetlen azt az ismertséget, népszerűséget elérni, valószínűleg soha nem lesznek már új Metallicák, új Linkin Parkok. Az elmúlt években felfutó bandák az említett változások miatt már nem kaphattak olyan mértékű figyelmet, mint az elődeik, de emiatt óriási túlzás lenne a rock halálát vizionálni.

Bár tény, hogy a mainstream médiából eléggé kiszorult mostanában a keményebb muzsika, azért ezen a téren sem tragikus a helyzet. 2024 nyarán a minimum megosztó, de inkább botrányos olimpiai megnyitóünnepség kevés egyértelműen pozitív mozzanata volt a Gojira fellépése, ők azóta az ott előadott dalukkal Grammyt is nyertek. Tavalyról szintén emlékezhetünk a futball BL-döntőre, amely előtt a Linkin Park játszott néhány dalt, idén pedig a Super Bowl fő attrakciója, a félidei műsor ugyan a latin rap királyáé, Bad Bunnyé lesz, a meccset megelőzően a Green Day zenél majd, ami szintén jó hír a rockzene szempontjából.

 

A popkultúra fősodra tehát jó ideje nem a rockról szól, de a műfaj ettől függetlenül, ha kissé a felszín alatt is, de változatlanul virágzik. 

A Black Sabbath nagyszabású búcsúkoncertjét 45 ezren nézték-hallgatták a helyszínen, az élő adást pedig közel hatmillióan követték az interneten. A zenetörténeti esemény nem csak egy legendás zenekar és legendás énekes megható búcsúja volt a közönségtől, a nagy öregek egyúttal át is adták a stafétát az utódoknak, mint a Lzzy Hale énekesnő vezette Halestorm vagy az új generáció egyik legfényesebb csillaga, Yungblud. Náluk biztosan nem lesz rossz kezekben a rock, és bár hamarosan kezdődő búcsúturnéja után a Megadeth is visszavonul, sokan vannak még, akik büszkén viszik tovább a fémzene megtépázott fekete zászlaját.

A vén óriások közül öt évtized után is töretlen lendülettel nyomja az Iron Maiden, amely tavaly két telt házas budapesti koncerttel nyitotta meg a világ körüli turnéját. A Run For Your Lives címet viselő körút idén is folytatódik, ebben az évben magyar állomás nem lesz, de bejárják Európát és a teljes amerikai kontinenst is. 2025-ben összesen 59 koncertet adtak, ezekre 1,5 millió rajongó váltott jegyet a Billboard adatai szerint. Úgy tűnik, egyelőre a Metallica sem mostanában tervez nyugdíjba vonulni. James Hetfieldék 2023 áprilisában adták ki 11. nagylemezüket, azóta nagyjából folyamatosan járják a világot, az M72 World Tour keretében eddig 70 fellépésük volt, melyekre több mint 4,2 millió főnyi közönség látogatott el. Csak a tavalyi 19 bulijukra 1,1 millió ember volt kíváncsi, nyáron kétszer is játszanak a Puskás Arénába, de már mindkét estére elfogyott az összes jegy.

Igencsak reménykeltő a műfaj szempontjából a Linkin Park főnixmadárszerű visszatérése is. 

Az új évezred egyik legsikeresebb rockcsapata 2000-ben üstökösként robbant be a színtérre debütáló albumával, a Hybrid Theoryval, és hosszú évekre a műfaj egyik zászlóshajójává vált. Úgy tűnt, a hajó 2017-ben betömhetetlen léket kapott a zseniális énekes, Chester Bennington halálával, a csapat azonban ezt a megrázó veszteséget is átvészelte, és hétévnyi hallgatás után, 2024 őszén bemutatta új énekesnőjét, Emily Armstrongot. Az új felállással azóta új album is készült From Zero címmel, a banda folyamatosan turnézik is, két év alatt 101-szer léptek fel, ebből a tavalyi 51 koncertjük 1,3 millió főt vonzott.

S hogy ne csak a már évtizedek óta sztárnak számító együtteseket említsük, az olyan modern metálbandák, mint az Architects vagy a Lorna Shore, amelyek néhány éve még a Budapest Parkban, illetve a Barba Negrában játszottak, hamarosan a Papp László-aréna színpadát fogják felszántani.

Fesztiválok terén sem áll rosszul a műfaj: ugyan a legrégebbi és legnagyobb magyar, kifejezetten rockzenei fesztivál, a Rockmaraton idén nagy valószínűséggel elmarad, Európa és a világ többi részén dübörögnek az ilyen rendezvények. A német Wackentől az angol Downloadig számos fesztivált találunk, amely 80–100 fős közönséggel működik, de akad jó pár olyan esemény, amely még ezeket is jóval felülmúlja. A francia Hellfestre 2023-ban több mint 400 ezren voltak kíváncsiak, de a magyar határ mellett tartott, így honfitársaink körében is népszerű osztrák Nova Rock sem panaszkodhat a maga 200 ezres nézőszámával, amivel elmondhatja, hogy az egyik leglátogatottabb amerikai rockfeszttel, a Welcome to Rockville-lel is egy ligában játszik.

