Könyörgöm, csak a Bookingot ne! — (majdnem) képzelt riport a bulinegyedből

Zoltán egyre keservesebben szippant az éjszaka levegőjébe. A férfiak sosem szeretik, ha nincs önálló akaratuk. Zoltánnak nincs és mégis van. Ha szorul belé egy cseppnyi önérzet, akkor odébbtaszajtja a vállalhatatlanul viselkedő vadbarmokat. De a végén mindig az eszére hallgat. Az ész egyenlő a Booking-értékeléssel, és abból következik a húszezresekkel kibélelt boríték remélt vastagsága.

Tehát a vége mindig ugyanaz, a döntés mindig a megélhetésről szól. Miért is kúszna fel a vérnyomása egy bérből és fizetésből élő alkalmazottnak, ha bedrogozott szerencsétleneket lát lődörögni a bulinegyedben? Amíg nem követnek el bűncselekményt, és szépen tartják a 9,7-et, nem érdemes velük foglalkozni.

Portásunk egyetlen rázós sztoriba futott bele az utóbbi időben. A problémát csendháborításnak hívják. Zoltán még az ősszel lefagyott, megmeredve álldogált a recepció előtt egy ukrán társaság ordítozását hallva. Fogalma sem volt arról, mit kezdjen a helyzettel. Végül egy kollégája mentette meg a helyzetet: Ha tényleg hangoskodnak, akkor hozd át őket hozzánk – érkezett a javaslat. Mint kiderült, ez volt Zoltán mázlija: a tulaj biztosra ment a pontokat hajszoló őrült hadjárata során. Felvásárolt egy egész háztömböt a Nagykörúton túl, és amikor off-szezonban, például késő ősszel előfordul egy-két ordítozó idióta, azokat átterelik az éppen üresen maradt házba. Ahol csak magukban tudnak kárt tenni, a csendháborítás szomszédok, azaz feljelentő híján eleve kizárt. Ilyen egyszerű tartani a 9,7-et. Csak pénz kell hozzá.

Borítókép: A pesti bulinegyed egy részlete (Fotó: Kurucz Árpád)