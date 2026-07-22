Szűcs Edit elárulta, hogyan készültek az Oscar-díjas Saul fia jelmezei

– A népi kultúra akkor maradhat élő, ha a mai közönséghez is képes szólni. Ebben a jelmeztervezőnek is komoly felelőssége van.

– Igen, és nem állítom, hogy minden munkám tökéletesen megoldotta ezt a kérdést. De azt gondolom, hogy ha megértjük egy-egy motívum eredetét és szerepét, akkor közelebb kerülünk a lényegéhez. A matyó díszítéseknél például a gazdag ornamentika az önkifejezés egyik eszköze volt. Ha megértjük, miért alakult így, miből táplálkozott és mi volt a célja, akkor ezt a gondolkodásmódot hitelesen lehet újraértelmezni.

A felszínes inspirációt tartom veszélyesnek. Ha csak megtetszik egy motívum, és anélkül használjuk fel, hogy értenénk a jelentését, könnyen félrecsúszhat az eredmény.

Ha viszont elemezzük, miért olyan, amilyen – hogyan alakította a formát, a mintát vagy a funkciót –, akkor olyan tudásra tehetünk szert, amelyet át lehet ültetni egy kortárs vizuális nyelvre.

– Közel háromszáz színházi előadás köthető a nevéhez, többek között Vígszínház- és Pesti színházbeli produkciók, de a kőszínházi előadások mellett a független színházi térben és a filmes szcénában is alkot. Hol van ezek között a saját alkotói tere?

– Mindig az a legizgalmasabb számomra, amin éppen dolgozom. Különösen szeretem azokat a független produkciókat, ahol a saját alkotói világomat vihetem színpadra. Többször előfordult már, hogy az általam tervezett, eredetileg autonóm alkotásnak szánt ruhák köré épült egy előadás: ezekből a találkozásokból született meg a produkció. A táncelőadásokat is nagyon szeretem, mert ott a mozgás és a vizualitás szervesen együttműködik. Egy klasszikus színházi munkánál viszont a jelmeznek mindig a dramaturgiát kell szolgálnia, nem lehet öncélú. A filmeket is nagyon szeretem: ott egy olyan alkotói közösség része az ember, ahol mindenkinek más a nézőpontja ugyanarról a végeredményről. Tudnom kell, mit lát majd az operatőr, mit szeretne a rendező és hogyan segíti a jelmez a színészt. A film megmarad, míg a színház varázsa éppen abban rejlik, hogy az előadás elmúlik.