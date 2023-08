A mentő angyala

Nekem nincsenek krónikus megváltási hajlamaim, de hajlamos vagyok rá, hogy mentőautónak képzeljem magam. Hogy időnként fölvegyek egy jobb sorsra érdemes lelket, és elszállítsam valami ispotályba, ahol magához térhet. Ma reggel a kertben üldögélve elgondolkodtam, miért van ez így.

Némely misztikus gondolkodók azt tanítják: bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be. Ebben van valami. Én is elborzadok, amikor azt hallom, hogy néhány millió év múlva a Nap izzó szája elnyeli a Földet. Elviselhetetlen a gondolat, hogy mindennek, ami ezen a glóbuszon van, vége lesz egyszer. Mert akkor semmi értelme nem volt a létnek, a történelemnek, a kultúrának. A rengeteg szenvedésnek, amelyet átélt az emberiség. Semmi kétség: valahogy úgy vagyunk megalkotva, hogy eleve öröklétben gondolkodjunk. De hogyan is állunk az idővel?

Az emberi lét és az időbeliség kapcsolatának tekintetében három felfogás, három csoport rajzolódik ki.

Nézzük előbb az öröklét híveit. Ők tisztában vannak vele, hogy az emberi lét értelme valahogy az időbeliséghez kötődik, de ezt negatíve képzelik. Az ő felfogásukban ugyanis minél időtlenebb valami, annál magasabb rendű. Az emberi létezésben minél kevésbé tart kapcsolatot a zajló idővel az ember, annál jobban el tud rugaszkodni a tiszta lét felé, így tartják ők. És ennek jegyében az öröklétnek áldozzák fel mindennapjaikat. Úgy hiszik, hogy a világ menetének igazodnia kell az ő éteri vérmérsékletükhöz. Azokat a jelenségeket, amelyek kilógnak e lelki ernyő alól, nem veszik észre, nem értik. Lényegtelennek, kiküszöbölendőnek gondolják.