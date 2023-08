Szellemerdő

Pontosabban: a Székelyföldről. Pontosabban: a Görgényi-havasokról és a Hargitáról. Harmincöt évvel ezelőtt jártam először ezen a tájon. Vadőr barátaim akkor beültettek olyan medvelesekre, ahol időnként a rettenthetetlen medvevadász, a Kárpátok géniusza itta a cujkát, amíg arra nem jött egy szerencsétlen állat. Azóta a diktátor halott – alattvalói agyonlőtték, mint egy kutyát –, a medvék pedig köszönik, megvannak. (Talán túl sokan is. A táplálékpiramis ugyanis attól piramis, hogy a csúcsragadozóból van a legkevesebb, márpedig ezen a vidéken jóval több medve él, mint farkas és hiúz együttvéve. Ez egészségtelen, amit az is jelez, hogy az eredetileg emberkerülő mackók már a falvakba és városokba is bejárnak.)

Most végre belekezdtem a filmbe. Egy hetet töltöttem a hegyekben. Hajnali fényben jártam patakok Teleki-virággal teleszórt partján; néztem, hogyan úszik a vízen a fiókáit etető vízirigó; cserkeltem vad, háborítatlan bükkösben, ahol a fák közé lépve azonnal látni, hogy maradék csonkamagyar erdőink ezekkel a rengetegekkel köszönőviszonyban sincsenek; és persze filmeztem a medvéket, azokat a lényeket, amelyekben a tiszteletet parancsoló őserő és a bohókás kedvesség egy testben él.