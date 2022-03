Mely cégek hagyták faképnél az oroszokat eddig – és melyek nem?

A Pepsi, a Coca-Cola, a McDonald’s és a Starbucks is bejelentette kedden, hogy felfüggeszti üzleti tevékenységét Oroszországban, miután Ukrajna megszállta az országot – idézi a CNBC írását a VG.

A Pepsi már több mint hat évtizede működik Oroszországban.

A portál emlékeztet, hogy az együttműködés olyan régre nyúlik vissza, hogy a cég akkoriban az italkoncentrátumát Sztolicsnaja vodkára és hadihajóra cserélte.

Korábban a VG is megírta, hogy a PepsiCo megvizsgálta az orosz üzletágával kapcsolatos lehetőségeket, de akkor még a cég vonakodott bezárni az oroszországi egységét, mivel az olyan napi szükségleti cikkeket is előállít, mint a tej és a bébitápszer.

A McDonald’s első telephelyét a vasfüggönyön túl Moszkvában nyitotta meg, néhány hónappal a Szovjetunió összeomlása előtt. A cég kedd este közölte, hogy ideiglenesen bezárja mind a 847 éttermét az országban.

Az elmúlt napokban a Pepsi, a Coca-Cola, a McDonald’s és a Starbucks is bírálatokat kapott amiatt, hogy továbbra is Oroszországban működnek, míg más amerikai vállalatok felfüggesztést és értékesítési szünetet jelentettek be.

Jeffrey Sonnenfeld, a Yale professzora nyilvánosságra hozott egy listát arról a több mint 300 amerikai cégről, amelyek az ukrajnai invázió után kivonultak Oroszországból – és azokról, amelyek nem.