A dínók kihalásának körülményeivel foglalkozik David Attenborough legújabb filmje

A kitűnő állapotban megmaradt, megkövesedett dinoszauruszlábat, amelyen bőr is maradt, 2019-ben az Egyesült Államok Észak-Dakota államában fedezték fel a Tanis fosszilis lelőhelyen számos más lelettel együtt.

A tudósok szerint a tanisi leletek ahhoz a naphoz köthetők, amikor 66 millió évvel ezelőtt az óriási aszteroida becsapódott a Földbe. A katasztrófa vezetett a dinoszauruszok tömeges kihalásához.

A BBC három éven át forgatott Tanisban. A dokumentumfilmet, amelynek David Attenborough a narrátora, április 15-én mutatja be a BBC One.

A természettudós beszámol a felfedezésről, és számos olyan leletet is bemutat, amelyek először kerülnek nyilvánosságra. Ezek között látható majd a rendkívüli dínólábkövület is.

A tanisi feltáráson halak maradványait is megtalálták, amelyek a becsapódás törmelékét lélegezték be. A leletek közé tartozik egy fadarabbal felnyársalt fosszilis teknős, kisemlősök maradványai és az általuk készített odúk, egy szarvas triceratopsz bőre, egy pteroszaurusz embriója a tojásában, valamint egy darab magából a becsapódott aszteroidából is.