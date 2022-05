A korai riasztás életet ment

Kivár a magyar szeizmológus – Nagyon nehéz eldönteni, hogy mennyire komoly ez a dolog, vagy csak amolyan időről időre felröppenő hír, amelyet többször láttunk az elmúlt évtizedekben a földrengés-előrejelzésnél. Az, hogy a földrengések során, és a rengéseket kiváltó tektonikai folyamatok során is tömeg átrendeződések történnek a Föld belsejében (a kéregben és a litoszférában), ez önmagában nem új, ezt régóta tudjuk. A gravitációs tér érzékeny megfigyelésére szolgáló graviméterek regisztrálják is a nagyobb földrengéseket – tájékoztatott Tóth László szeizmológus. A közleményben nem klasszikus földrengés előrejelzésről van szó, hanem úgynevezett korai riasztásról. Ilyen rendszerek egyébként léteznek, kihasználva azt, hogy a földrengéshullámok lassabban (másodpercenként néhány kilométer sebességgel) terjednek, mint a fénysebességgel terjedő információ. A P-hullám is gyorsabban terjed, mint a tényleges károkat okozó S-hullám (nyíróhullám) és felületi hullámok. Ezzel a rengés távolságától függően néhány vagy néhány tíz másodperces cselekvési lehetőséghez jutunk, mely elegendő lehet arra, hogy automatikusan leállítsák például Japánban a gyorsvonatokat vagy más érzékeny létesítményeket. Tóth László szerint egyébként a károk szempontjából teljesen mindegy, hogy egy rengés magnitúdója 7,5 vagy 9, inkább attól függ a katasztrófa mértéke, hogy hol, lakott területtől mennyire távol, milyen mélységben volt a rengés centruma, keletkezik-e cunami vagy egyéb másodlagos hatás, például földcsuszamlás. Sokszor látunk 6-6,5 magnitúdójú rengést nagy károkkal, és 7,5-8-as erősségű rengést károk nélkül. A cunami keletkezését is nehéz előre jelezni, még ha tudjuk is a rengés paramétereit. Sok téves cunamiriasztásról hallhatunk a hírekben is. – Nekem az a véleményem, hogy a földrengések előrejelzése nem oldódik meg belátható időn belül. Nagyon sok paraméter véletlen és kis változásán múlik, hogy mikor, hol és mekkora földrengés lesz – összegzett Tóth László.