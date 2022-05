Már gőzerővel épül az első űrhotel

A TravelPulse nemzetközi utazási magazin szerint fényes jövő előtt áll az űrturizmus, és hamarosan a szélesebb rétegek számára is elérhető lesz a lehetőség.

Már épül az első űrpark, amelybe hotelt, plázát, kereskedelmi egységeket, kutatólaboratóriumot, munkaállomásokat, játszótereket és sportpályákat tervezett az Orbital Assembly Corporation.

A Pioneer névre hallgató űrlétesítmény elkészültére már nem is kell sokat várni, ugyanis 2025-re ígérik, hogy üzemképes állapotba kerül. Az öt nagyobb egységből álló szerkezet egy óráskerékhez hasonlító, forgó gravitációs gyűrű köré épül, és kezdetben 28 fő befogadására lesz képes – írja a Világgazdaság.

A mesterségesen alkotott gravitációnak köszönhetően az alvás és az étkezés is megoldott. A NASA korábbi mérnökeit foglalkoztató cég mindeközben párhuzamosan egy még nagyobb projektre is készül, a Voyager állomás már 400 személynek adna helyet, és még ebben az évtizedben el akarják indítani.

A tervek szerint a vendégek száma 300, míg a legénységé és a személyzeté 100 fő körül alakulna. Ide már éttermeket, bárokat, mozit és edzőtermet is terveztek, valamint olyan ötletek is vannak, hogy az űrhotel koncerteknek is helyszínt adna.