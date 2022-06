Előkerült a viking király, III. Harald penningje

A kalandos életű uralkodó III. Harald 1015-ben született. Harald születésének évében féltestvére megszerezte a norvég koronát, II. Olaf néven (1015–1028) országa egyik legismertebb uralkodója lett, ám Nagy Knut, Dánia és Anglia királya 1028-ban elüldözte. Olaf Kijevbe ment, ahonnan 1030-ban tért vissza. Az akkor alig 15 éves Harald hatszáz emberrel csatlakozott hozzá. A mindent eldöntő csatában Olafot megölték, Harald I. (Bölcs) Jaroszlávnál, a kijevi Rusz uralkodójánál talált menedéket. A kijevi fejedelem zászlaja alatt számos hadjáratban vett részt. Harcolt többek között a lengyelek, a besenyők és a bizánciak ellen. 1033 körül Konstantinápolyba távozott, ahol ötszáz emberével együtt a császár varég testőrségéhez csatlakozott. A bizánciak hadi vállalkozásaiban is részt vett – állítólag az Eufrátesz folyóig is eljutott. Később megfordult Jeruzsálemben, harcolt Szicília szigetén, később bolgár felkelők ellen vetették be. Bizáncba érve letartóztatták, majd felkelők kiszabadították. Kijevbe indult, útja onnan haza vezetett. 1047-ben lett norvég király, de ő Dánia felett is uralkodni akart, azaz újabb véres háborúk sorozata következett. A döntő ütközetre 1062-ben került sor a tengeren. A norvégok győztek, majd a két fél békét kötött. Harald azért zárta le a dániai konfliktust, mert Anglia trónjára fájt a foga. 1066-ban a norvégok súlyos vereséget szenvedtek. A király állítólag már a csata elején elesett, amikor nyíllal lőtték át a torkát. A történészek az ő halálával zárják le a viking korszakot.