Medúzák lepték el a horvát tengerpartot

Az említett faj eredetileg az Atlanti-óceánból származik, első példányai csupán néhány évvel ezelőtt kezdtek megjelenni a horvát vizekben, ami azért is gond, mert csípése a hazai fajtákkal ellentétben nagyon fájdalmas. Mivel a medúzák gyérítésére nincs bevált módszer, ezért a horvát hatóságok inkább figyelemfelkeltő kampányba kezdtek azzal a céllal, hogy megóvják a turistákat a kellemetlenségektől. A Slobodna Dalmacija lap szerint az őshonos fajtákkal ellentétben a tengeri iránytű nem északon, hanem leginkább a közép-dalmáciai szigetvilágot körülvevő vizekben szaporodott el.

A lap arról is ír, annak ellenére, hogy az említett medúzafaj csípése fájdalmas és akár az egész nyaralást is tönkreteheti, nem szükséges vele orvoshoz fordulni, néhány nap után ugyanis nyomtalanul eltűnik a csípés és a fájdalom is elmúlik.

