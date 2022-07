Üdvözletek a vármegyékből!

A honi képeslaptörténet egyik ékköve a vármegyesorozat. Ennek a páratlan kollekciónak a darabkái nem véletlenül kezdtek el mozogni épp mostanság a gyűjteményemben, hiszen hamarosan történelmi igazságtételre kerülhet sor: feltámadhatnak a vármegyék! Legalábbis a nevükben mindenképpen.

A Magyar Királyság vármegyéinek színes térképeit Károlyi Gyula adta ki képes levelezőlap formájában Budapesten, még 1900 körül. A teljes gyűjtemény 73 lapból áll (más forrás 72 darabot tart nyilván), ugyanis egy fiumei térkép, továbbá nyolc horvát-szlavónországi vármegye is a kollekció szerves részét képezi egy székesfővárosi lappal egyetemben.

Ebből a csodaszép, szélsőbaloldal-pukkasztó sorozatból álljon itt a Zalát ábrázoló míves példány, a vármegyecímerrel. A dimbes-dombos Zala vármegye ekkor még az ezeréves határral is érintkezett a Muraköznél és a Muravidéknél. Előbbi térség ma Horvátországhoz, utóbbi jelenleg Szlovéniához tartozik egy Vas vármegyétől elcsatolt résszel együtt.

A vármegyerendszer túlélt sok brutális történelmi korszakot, míg a szovjet típusú kommunista diktatúra megpróbálta a nevében is kivégezni azt a múlt eltörlésének jegyében. Örvendjünk hát, hogy a vármegyék szellemének eltörlése nem sikerült, s újból büszkék lehetünk jogi hungarikumunkra.

De gondoljunk arra is, hogy ez a Zala vármegyét ábrázoló lap is túlélte a XX. század minden gyötrelmét, s talán nem is véletlenül.