Eurokonform Trianon

Most az új Párizs, Versailles-ostól együtt, maga Brüsszel. Százkét évvel ezelőtt, míg ki nem mondták a nagy országcsonkítást, nem tudtuk volna elképzelni, hogy ott, a messzi nyugaton, ilyen gyalázatos módon semmibe vehetnek egy „kelet-európai” nemzetet, bennünket. Hogy hegységeket, folyókat, erdőségeket, termőföldeket, városokat, no meg bányákat, gyárakat, gáz- és olajlelőhelyeket lopnak el Hungáriától – az embertömegről nem is beszélve.

Azóta már tudjuk mire képesek, s hogy ma is ugyanazt tennék velünk csatlósaikkal együtt a demokrácia, a béke, a jogállamiság és még ki tudja, mely általuk kifacsart fogalom jegyében, mint akkor Trianonban és Saint-Germainben.