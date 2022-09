Így vegyük fel a harcot otthonunk csendes energiapazarlóival

Mekkora energiavámpír a laptop?

Ha a számítógépünket a falba dugva hagyjuk, akkor az akkor is fogyaszt áramot, ha már abbahagytuk vele a munkát. A PC-monitorok készenléti állapotban a tévékhez hasonló energiát vesznek fel, általában nem többet, mint fél wattot. Az előző példánkat alapul véve ez rezsicsökkentett áron (35 forintos kWh árral számolva) 153 forint, lakossági piaci áron pedig 306 forint.

A készenléti üzemmódban bedugva hagyott laptopok ennek körülbelül a dupláját fogyasztják, tehát rezsicsökkentett áron évi mintegy 300 forintunkat, lakossági piaci áron pedig több mint 600 forintunkat „égeti” el feleslegesen.

A mobiltelefonokhoz hasonlóan tehát ezeket is mindig érdemes kihúzni a konnektorból, ha teljesen feltöltöttük őket.

A mobiltelefon- és tablettöltők valóban a legnagyobb energiapazarlók?

Ha a telefontöltőt bedugva hagyjuk, az továbbra is fogyaszt áramot – de ha csak a töltőt hagyjuk a falba dugva, anélkül, hogy a telefonunkat csatlakoztatnánk, a felhasznált áram mennyisége elenyésző lesz, fogyasztásmérővel szinte alig mérhető. Ha azonban a telefont is a töltőre csatlakoztatva hagyjuk, miután az akkumulátora teljesen feltöltődött, akkor jóval több energia fog fogyni: a töltő ugyanis mindaddig ugyanannyi áramot használ, amíg a telefon be van dugva – függetlenül attól, hogy az akkumulátor fel van töltve vagy sem. Ebben az esetben nagyjából 0,5 watt áramfelvétel történik, tehát rezsicsökkentett áron évi mintegy 150 forintunk bánja, lakossági piaci áron pedig több mint 300 forintunk bánja, ha folyamatosan bedugva hagyunk egy telefontöltőt, rajta a telefonunkkal.