Lettországban a kormány augusztusban jelentette be a mintegy egymilliárd eurós szélenergia-fejlesztési programját. A program 2030-ra a jelenlegi 70 megawattról 800 megawattra növeli az ország szélenergia-termelési kapacitását. Lettország emellett a szomszédos Észtországgal is tervez egy közös tengeri projektet, amelynek áramtermelési kapacitása elérheti akár az egy gigawattot (GW) is.