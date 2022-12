A brassói számla

Újfent bemutatta legszánalmasabb arcát az utolsó balkáni birodalom. Románia a minap ugyanis benyújtotta a számlát Ausztriának a schengeni vétóért. Bukarest szerint az osztrákoknak 200 millió eurót kellene fizetniük havonta (!) a románoknak, mert becsléseik alapján számukra ekkora összegre rúg a schengeni övezetből való kizárás.

Ne feledjük: az az állam követelőzik, amelyik Magyarországtól, s magától az Osztrák–Magyar Monarchiától országnyi területeket rabolt néhány évtizeddel ezelőtt.

Épp tíz évvel ezelőtt jelent meg első „időutazó” albumom Erdély Anno 1895–1944 címmel, az itt látható brassói képeslappal a borítón. Országunk egyik legszebb, leggazdagabb városa volt ez a település a Kárpát-kanyarban. És most kalkuláljunk mi is, hogy csak ez az egyetlen ellopott városunk vajon mennyit érhet önmagában, eurósítva? A házak, képen látható ódon városháza, az infrastruktúra, és minden, ami egy várost várossá tesz. A túszul ejtett, román állampolgárrá tett lakosokról nem is beszélve.

Romániának tehát eurómilliárdokkal kell készülnie, ha üt az óra.