Karneváli hangulatban ég Velence

Egy nagy méretű papírmasé patkány vezette a farsangot megnyitó hagyományos hajófelvonulást, amin több mint száz gondola és ladik vett részt a Canal Grandén. A velencei karnevál utcai programjai ingyenesek, és február 21-ig várják az érdeklődőket a lagúnák városában.

A felvonulás részeként a patkányfigura a Rialto hídnál kipukkadt, testéből színes léggömbök, szalagok, petárdák szálltak a magasba. A többi hajó a város többi olyan állatát jelképezte, mint a hal vagy a sirály.

A farsang hivatalos megnyitását szombat este egy másik vízi parádé előzte meg, amely a Santa Lucia vasútállomástól indult. Ezt a felvonulást egy unikornisfej vezette a halhatatlanság jelképeként, a megvilágított hajók felett „repkedve” ötven artista mutatta be a velencei farsangi műhelyek legszebb jelmezeit.

A farsang ideje alatt Velencében csak a palotákban vagy más helyszíneken megrendezett, zártkörű bálokon való részvételért kell fizetni. Korábban bejelentették, hogy a városba való belépésért is díjat számítanak fel, de idén az is ingyenes. Ez évben is elmarad az úgynevezett angyal repülése a Szent Márk téren, de ezt már 2020 óta nem tartják meg a rendkívüli tömeg elkerülése érdekében.

A koronavírus-világjárvány kitörése miatt 2020 februárjában megszakították a velencei karnevált, 2021-ben online tartották meg, tavaly pedig ismét élőben. A város abban reménykedik, hogy idén ismét sikerül a pandémia előtti látogatószámot elérniük: 2020-ban százezer turista érkezett a karneválra az ünnep megszakításáig, ami több mint 200 millió euró bevételt jelentett Velencének.

A toszkán Viareggio városában a hétvégén több mint nyolcvanezren vettek részt az első karneváli felvonulásokon. A város idén ünnepli a farsangi kocsikkal rendezett utcai felvonulás 150. évfordulóját.