A magyar farsangi hagyományok közül sok a mai napig él

Vízkereszt (Epifánia) a keresztény egyház egyik legősibb ünnepe, amikor megemlékeznek a három királyok látogatásáról Betlehemben, a Kánai menyegzőről, illetve Jézus megkeresztelkedéséről a Jordán folyóban. Utóbbi emlékére szentelnek vizet január 6-án a római katolikus templomokban, illetve a görögkatolikusok a folyókat és tavakat is szentelt vízzel hintik meg.

A görögkeleti keresztény hagyományok szerint a vízbe dobott feszület egészséget és boldogságot hoz annak, aki elsőként találja meg és hozza fel a mélyből. A karácsonyi ünnepek zárónapja vízkereszt, melyet a farsangi időszak követ. (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)

Az ünnephez korábban számos népszokás kötődött: a hazavitt szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy abban az évben ne legyenek betegek, az emberek pedig magukra locsolták szintén a betegségek és a rontás ellen. Több helyeken a ház padlójára is öntöttek belőle, hogy a házon is áldás legyen, de a papok is tartottak házszentelést, ami napjaiban is élő szokás az egyházban. Szintén sokan szoktak ilyenkor megfürödni valamelyik folyó hideg vizében, hogy egész évben távolt tartsák maguktól a betegségeket.

Milyenek farsangi bálok voltak régen és most?

A tél vége és a tavasz kezdete az ókori népeknél a termékenységi időszakot is jelentette, amit jelmezekbe öltözve ünnepeltek. Ezeket a mulatságokat tekintjük a farsang őseinek, amik azonban az egyház nyomására egy időre eltűntek, majd a reneszánsz kezdetén kezdtek ismét megjelenni. Ezeket az összejöveteleket a vidámság, az életöröm kifejezése, a tánc és a mulatozás jellemezte.

A bálozás szokása Franciaországból indult a 14. században, majd a 17. században a többi királyi udvarban is elterjedt. Később a középnemesség és a polgárság körében is népszerűvé váltak az álarcosbálok.

A magyarok a német fasching szót vették át az olasz karnevál helyett, és főként az arisztokrácia tagjai rendeztek bálokat, de tartottak céhes bálok, illetve batyus bálokat is.

A falvakban a legények szervezték ezeket a mulatságokat. Az eladósorban lévő lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvánosan a kalapjukra tűzték azokat. A báli szezon tehát az eljegyzések és az esküvők időszaka is volt, mivel a nagyböjtben – vagyis a húsvétot megelőző 40 napban – már tilos volt esküvőt tartani.