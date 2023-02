Magyar luxuscsaló rövidítette meg Los Angeles elitjét

Tavaly azonban egy nyomozó, Geoffrey Elliott beépült Dávid ismeretségi körébe és tavasszal engedélyt kapott arra, hogy átkutathassa a család calabasasi kastélyát. Ott annyi dokumentumot és adatot találtak, hogy azonnal vádat emeltek a férfi ellen, aki novemberben már bűnösnek is vallotta magát, és végül 17 évre ítélték. Az ügyben azóta is nyomoznak, mivel a hatóságoknál sorban állnak a milliókkal megkárosított emberek – tájékoztat a portál, hozzátéve, nem sok remény mutatkozik arra, hogy viszont láthassák a pénzüket. Azt is elmondták, a férfi láthatóan semmit nem bánt meg az átverésekből: az ügyet tárgyaló Dale S. Fischer kerületi ügyész ezért is szabta ki rá a majdnem 20 éves büntetést: