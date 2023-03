Rendkívüli üstökös száguld a Föld felé

A legfényesebb csillagokkal vetekszik majd annak az üstökösnek a fénye, amelyet nemrég fedeztek fel a naprendszerünkben. A Tsuchinshan-ATLAS elnevezésű kométa 2024 októberében közelíti meg bolygónkat, és ha minden jól megy, szabad szemmel is kiválóan megfigyelhető lesz.

A C/2023 A3, másképpen Tsuchinshan-ATLAS nevű üstökös jelenleg a Jupiter és a Szaturnusz között tartózkodik, mintegy 290 664 km/h sebességgel száguld a Nap felé, és valószínűleg 2024. október 13-án közelíti meg legjobban a Földet – írja a Space.com. Az égitestet először az ATLAS ( Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) aszteroidafigyelő rendszervette észre február 22-én, de a kínai Purple Mountain Observatory (PMO) – más néven Tsuchinshan Csillagviszgáló – csillagászai is önállóan megfigyelték már januárban, innen az üstökös kettős elnevezése.

A tudósok becslése szerint az üstökös 80 660 év alatt kerüli meg a Napot, s várhatóan 2024. szeptember 28-án kerül legközelebb csillagunkhoz.

2024 júniusában már amatőr csillagászati távcsövekkel is megfigyelhető lesz, október végén pedig kedvező viszonyok között szabad szemmel is jól láthatóvá válik. Ekkor akár az égbolt legfényesebb csillagaival is vetekedhet majd a fénye, bár a szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy ez a legoptimistább forgatókönyv, hiszen a következő másfél évben sok minden történhet az üstökössel. A Nap közelébe érve akár szét is eshet, megsemmisülhet.

Aki követni szeretné az égitest útját, a SkyLive oldalán megteheti.

