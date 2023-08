Kiképzés földön, vízen, levegőben

A Magyar űrhajósprogram célja egy magyar kutatóűrhajós feljuttatása a Nemzetközi Űrállomásra, ahol csaknem egy hónapon át tudományos kísérleteket végez. A 240 jelentkezőből kiválasztott négy jelöltet – Cserényi Gyula 33 éves erősáramú villamosmérnököt, Kapu Tibor 31 éves űripari fejlesztőmérnököt, Schlégl Ádám klinikai ortopéd sebészt és Szakály András 40 éves repülőipari tervezőmérnököt – március elején mutatták be a nagy nyilvánosságnak. Miután a jelöltek áprilisban átestek a fizikai állapotfelmérésen, július közepén egyhetes szárazföldi kiképzésen vettek részt. Az űrhajósjelöltek elsajátították a menedéképítés fortélyait, élelem-, illetve vízszerzési és víztisztítási módszereket, megtanultak tüzet gyújtani és tereptani ismereteket is szereztek. Ezt követően háromnapos vízi kiképzésre került sor a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál. (Az asztronauták visszatérésükkor vízre érkeznek, így a vízi mentés gyakorlatának elsajátítása rendkívül fontos.) A jelöltek megtanultak a víz alatt tájékozódni, illetve gyakorolták az úgynevezett pihentető úszást is. A tanultakról az Alcsiszigeti Holt-Tiszában végrehajtott, élővízből történő mentés, azaz a kiemelés során kellett számot adniuk. Ezzel a többéves felkészítés újabb állomása zárult le.