Melania Trumpot ez a reggeli ital tartja szenzációs formában

Bár nem utasít el más, egészséges reggelit, mint például a zabpelyhet, Melania tápanyagokban gazdag itala határozottan elsőbbséget élvez, ha a nap első étkezéséről van szó.

Miért jó Melania Trump reggeli itala?

Először is: tele van tápanyagokban gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel. Kiváló íze mellett az áfonya gazdag antioxidánsokban, amelyek meggátolják a sejtek károsodását, csökkentik a betegségek kialakulásának kockázatát és lassítják az öregedés folyamatát. A spenót is jó antioxidánsforrás, csakúgy, mint a sárgarépa, amely rostot, A-vitamint, káliumot és sok más alapvető tápanyagot is tartalmaz. Melania a lenmag hozzáadásával biztosítja az omega-3 zsírsavak bevitelét, ami szintén szuper antioxidáns és rostban gazdag. Az olívaolaj picit furcsa összetevőnek tűnhet, de ne feledjük: ez egy valóban egészséges zsiradék, ami antioxidáns hatású, gyulladásgátló és bizonyítottan támogatja a szív egészségét, miközben csökkenti a betegségek kockázatát is.

Borítókép: Donald Trump és a First Lady a beiktatási bálon (Fotó: AFP)