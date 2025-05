Kiderült a tökéletes nokedli titka

2. Friss tésztát használjon!

Az előre bekevert nokedlitészta elsőre jó ötletnek tűnhet, mégsem ajánljuk. Állás közben ugyanis a tészta megkeményedik, és kifőzve is az marad, ráadásul nehezebb lesz szaggatni. A nokedli frissen a legjobb, így mindig csak annyit érdemes készíteni, amennyi egy, legfeljebb két nap alatt biztosan elfogy.

3. Gyorsan dolgozzon!

A frissen bekevert tésztát bő, forró sós vízbe kell szaggatni, úgy, hogy a nokedliszaggatót is többször bevizezed, így ugyanis nem tapad rá a tészta.

Emellett érdemes egyszerre kisebb adagokat kifőzni, mert a galuskák rövid idő alatt a felszínre jönnek, és ekkor ki is kell venni őket. Ha az elsők elkészültekor még szaggatod a tésztát, azok szétfőnek, sőt össze is tapadhatnak a vízbe frissen bekerültekkel.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

